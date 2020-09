Asia Argento, reggiseno trasparente su Instagram/ Il web: “sei la regina di tutto”

Asia Argento stupisce i fans sfoggiando il fisico e i tatuaggi su Instagram. L’attrice ha pubblicato una foto in cui indossa semplicemente dei panataloni scuri e aderenti e un reggiseno rosso trasparente che lascia intravedere il seno. Con un cellulare tra la mani, Asia Argento scatta un selfie immortalando l’immagine riflessa nello specchio e condividendo poi la foto facendo così un regalo a tutti i suoi followers che la seguono sempre con tantissimo affetto. Ad attirare l’attenzione del popolo dei social è il fisico scolpito e allenato dell’Argento che, a 44 anni (compirà 45 anni il prossimo 20 settembre) è sempre bellissima al punto da sembrare una ragazzina. Con i tatuaggi sparsi per tutto il corpo, gli utenti si complimentano con l’attrice elogiando la sua bellezza.

ASIA ARGENTO IN REGGISENO, WEB IN DELIRIO: “COMPLIMENTI PER IL FISICO”

Boom di like e complimenti per Asia Argento che manda in delirio il web mostrando il fisico sui social pubblicando una foto in cui sfoggia gli addominali scolpiti lasciati scoperti dal reggiseno che indossa. “Complimenti per il fisico e per i tatoo“, scrive un utente. “Sei la regina di tutto, ti venero”, aggiunge un altro. E ancora: “bellissima”, “ti amo”. C’è poi chi chiede anche informazioni su dove acquistare la biancheria intima che indossa solitamente ed Asia Argento risponde senza problemi svelando il suo segreto: “5 euro al mercato”. Infine, c’è anche chi ama particolarmente i tatuaggi sulle mani chiedendo informazioni. “Tatuaggi favolosi, mi hanno detto che sulle dita non durano molto, perdono colore”, ha scritto un follower a cui la Argento ha risposto così – “I miei durano da 6 anni”.



Visualizza questo post su Instagram 🦩🦩🦩 Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: 1 Set 2020 alle ore 5:36 PDT





