Asia Argento: “Un anno senza alcol e sei mesi senza sigarette”/ “Non è facile, ma…”

Asia Argento, attraverso una serie di foto pubblicate sul proprio profilo Instagram, racconta la sua nuova vita senza alcol e senza sigarette. E’ un messaggio importante quello che lancia l’attrice che condivide con i propri followers foto di un periodo in cui pensava di non poter rinunciare alla sigarette. “Pubblico una raccolta di foto che mi ritraggono mentre fumo come se non ci fosse un domani – per festeggiare i miei primi sei mesi senza sigarette“, scrive la Argento che, nonostante la difficoltà di dire addio alla dipendenza dalle sigarette, sta riuscendo a rinunciare al fumo.

Le sigarette sono entrate nella vita di Asia quando aveva solo 14 anni. Da quel momento, Asia ha sempre fumato fino alla decisione di smettere. Una decisione arrivata sei mesi fa e che la Argento rifarebbe ad occhi chiusi nonostante le difficoltà.

Le parole di Asia Argento

Nel suo racconto, Asia Argento spiega di aver cominciato a fumare “per sentirmi grande, per condizionamento sociale. In realtà le sigarette mi facevano schifo, ma quando fumavo mi sentivo figa, un po’ misteriosa, a mio agio con i coetanei. Non pensavo che sarei diventata schiava delle sigarette per il resto della mia vita“. Oggi, però, finalmente è riuscita a dire addio alle sigarette e non nasconde di vedere come una pazzia la sola idea di tenere nuovamente tra le mani una sigaretta.

Dopo aver smesso di bere un anno fa, oggi, anche senza sigarette, la Argento ha dato il via ad un nuovo capitolo della sua vita: “Stare bene e prendermi cura del mio corpo, mente e spirito sta diventando sempre più facile (n.b. non bevo da 1 anno, 8 mesi e 13 giorni). Quindi, pubblico qui queste foto per ricordarmi da dove vengo e dove non ho intenzione di tornare. Non “è facile smettere di fumare” ma ne vale sicuramente la pena”, conclude.

