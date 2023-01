Asia Argento, dedica ad Ambra Angiolini/ “Grata di averti incontrata, sei preziosa”

Ambra Angiolini e Asia Argento: progetto di lavoro insieme?

Progetto lavorativo in comune per Ambra Angiolini e Asia Argento? E’ quello che fanno trapelare le due attrici che, su Instagram, hanno pubblicato la foto che vedete qui in alto in cui, stese sul letto, l’una accanto all’altra, incantano i fan con la loro bellezza. Dalle parole scritte nella didascalia e dagli hashtag, pare che la Angiolini e la Argento siano pronte a stupire tutti con un progetto lavorativo che, per il momento, resta top secret.

“A.A. & A.A. Lei è tutti i viaggi che non ho fatto e tutto quello che non è accaduto, tutto il talento che non ho, tutta la fragilità che combatto e …viceversa”, scrivono la Angiolini e la Argento che, probabilmente, stanno ancora lavorando al progetto di cui non svelano alcun dettaglio.

La dedica di Ambra Angiolini ad Asia Argento

Tra le storie del proprio profilo Instagram, poi, Asia Argento ha dedicato delle parole davvero speciali ad Ambra Angiolini. Nonostante le due si siano conosciuti da poco, pare che il feeling sia stato immediato facendo nascere immediatamente una bella amicizia basata sul rispetto e l’affetto reciproci.

“E’ incredibile averti incontrata solo ora” – scrive Asia Argento. “Dopo una vita passata ad ammirarti, a sentire i paragoni degli altri su di noi. Tu la teenager birichina, io quella ribelle. Forse è vero che siamo speculari ed io ti vedo come la parte migliore di me, quella più forte, quella più saggia. Mi sembra di conoscerti da sempre ma sono grata di averti incontrata in questo momento della mia vita. Sei preziosa e ti tengo stretta”, aggiunge.

