Asia Busciantella choc, la mamma apre profilo OnlyFans/ Lei: “Non prendete esempio…”

La madre di Asia Busciantella apre profilo OnlyFans

Asia Busciantella è stata una delle protagoniste più amate dai fan de Il Collegio, il docu-reality trasmesso da Raidue. La giovane è ancora molto seguita sui social dove, nelle scorse ore, si è lasciata andare ad una amaro sfogo. A scatenare la decisione di Asia di sfogarsi con i followers sarebbe stata la madre che avrebbe deciso di aprire un profilo OnlyFans. “Ci ho pensato a lungo, non è stato facile, ma ho scelto di essere libera. Libera da ogni giudizio, libera di essere me stessa. Era da tempo che mi sarebbe piaciuto di usufruire di una piattaforma, finalmente ho deciso, vi aspetto lì!”, ha scritto la signora Vita Maria sul suo profilo Instagram come riporta il portaleWebboh,

Una decisione che non è piaciuta affatto alla figlia Asia che, a sua volta, ha spiegato le ragioni delle proprie perplessità. Asia Busciantella ha specificato di non aver litigato con la madre, ma di non essere affatto d’accordo con la scelta di aprire un profilo OnlyFans.

Lo sfogo di Asia Busciantella

Come riporta il portaleWebboh, Asia Busciantella, attraverso una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, ha criticato la madre spiegando di non condividere la decisione di aprire un profilo su un sito che lei non gradisce. “So che tantissima gente mi verrà contro, altri invece si metteranno nei miei panni. Io amo mia mamma, che è tutta la mia vita, ma ora che è uscito fuori tutto devo dire cosa penso. Ci sono rimasta male, più che altro perché non ha senso, non ne abbiamo bisogno e personalmente non mi piace quel social“, ha esordito Asia.

“Non sto dicendo che non potete farlo, voi siete liberissimi, ma voi nei miei panni avreste reagito come me. E’ normalissimo che ora ci sia questo rapporto. Non abbiamo litigato, né la odio, ma ci sono rimasta male. Non prendete esempio da lei. Con passione, dedizione e impegno potrete ottenere dei risultati senza quel social”, ha concluso.

