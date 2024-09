Antonella Mosetti ha più volte raccontato quanto la figlia Asia Nuccetelli abbia sofferto dopo il Grande Fratello, attaccata dagli hater per via della chirurgia plastica. Secondo la Mosetti, sarebbe stata “distrutta psicologicamente” dai commenti e dal pubblico, nonostante a quanto pare si sia affidata al miglior chirurgo in assoluto. Effettivamente, però, Asia Nuccetelli aveva cambiato quasi completamente i connotati sul viso, con una trasformazione che ha stupito tutti i fan. “Sono ricorsa alla chirurgia per sistemare il naso, mi sono rifatta le labbra con acido ialuronico” ha spiegato la ragazza “e quindi non in maniera chirurgica, non ho rifatto il seno e ho fatto sport per ottenere il corpo che sognavo“.

Alessandro Nuccetelli, chi è l'ex marito Antonella Mosetti?/ "Ilary Blasi mi ha chiesto 80mila euro di danni"

Da quel momento, Asia Nuccetelli non ha più voluto fare televisione per via dei continui attacchi ricevuti dal web, nonostante non abbia mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Tempo fa, la madre Antonella Mosetti aveva rilasciato un’intervista a Domenica Live, dicendo che la figlia è stata “distrutta psicologicamente” dalle persone che l’hanno criticata per il suo aspetto fisico. Oggi, Asia Nuccetelli e Antonella Mosetti si trovano al centro del gossip per diversi motivi, come il presunto flirt della madre con Niccolò Bettarini e per via dell’imminente matrimonio con Gianfranco Battistini.

Antonella Mosetti, chi è? Tutti gli ex fidanzati della showgirl/ Da Matteo Guazzo a Niccolò Bettarini

Asia Nuccetelli e Gianfranco Battistini, matrimonio in vista con dedica

Asia Nuccetelli ha di recente annunciato il matrimonio con Gianfranco Battistini e lo ha fatto con un messaggio su Instagram. L’ex partecipante del Grande Fratello Vip ha finalmente ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato surfista, con il quale intrattiene una relazione ormai da parecchio tempo. “E ho detto SI… Tra poco meno di un anno sarò sua moglie. Non riesco a esprimere la mia felicità..”, così ha scritto Asia Nuccetelli su Instagram: “Volevo comunicarvelo perché in questi anni non mi avete mai lasciata sola, accompagnandomi in quasi tutte le mie giornate.

ANTONELLA MOSETTI E NICCOLÓ BETTARINI STANNO INSIEME?/ "Prima col padre, ora col figlio": lei replica!

So che non sarà facile, questa vita mai lo è, ma so anche che mano nella mano tutto sarà più semplice”. Con i follower, Asia ha anche voluto condividere l’amore fortissimo per il futuro marito, scrivendo una frase molto bella, che dice che ogni sacrificio sarà ricompensato semplicemente da uno sguardo. Per ora sembra improbabile rivedere Asia Nuccetelli in tv, soprattutto dopo la “scottatura” degli anni passati dopo il Grande Fratello, anche se lei ha ribadito di essersi rifatta solo “quello che riteneva necessario“.