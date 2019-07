Asia Nuccetelli difende Giulia De Lellis/ “Il libro sulle corna di Damante? Un genio”

Inutile negarlo l’uscita del libro di Giulia De Lellis ha scatenato un gran clamore. C’è chi si è indignato di fronte al fatto che “una che non ha mai letto un libro ne abbia scritto uno”, e c’è chi invece è corso ad ordinarlo su Amazon, facendone in poche ore il libro più venduto della giornata. Fatto sta che in tanti si stanno esprimenti su “Le corna stanno bene su tutto”, questo il titolo del libro. Una tra questi, inaspettatamente, è Asia Nuccetelli. Chi segue da sempre Giulia ricorderà sicuramente dello scontro con Asia nella Casa del Grande Fratello Vip, nell’edizione in cui a partecipare è stato Andrea Damante (ex della De Lellis e protagonista della questione corna). La Nuccetelli aveva infatti una cotta per lui e provò ad avvicinarsi, probabilmente con la speranze che potesse scattare qualcosa.

Asia Nuccetelli dalla parte di Giulia De Lellis

Qualcosa scattò: Giulia De Lellis. Così tra le due ci fu una lite in diretta su Canale 5 per Damante. Ora che l’ex tronista di Uomini e Donne è una questione ben chiusa per entrambe le ragazze, Asia lascia indietro i rancori e anzi si complimenta con Giulia per il libro appena uscito. Così, a chi su Instagram le chiede cosa pensi del libro, Asia risponde: “Pazzesco, lo compro subito! Giulia è un vero e proprio genio!” Una risposta che è particolarmente piaciuta alle fan della De Lellis che, intanto, deve comunque gestire un bel po’ di commenti non proprio positivi in merito al libro. Per tanti commenti negativi, però, anche tantissimi complimenti per l’influencer.

