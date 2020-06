Asia Valente/ Ciao Darwin 7: sfilata in intimo, ma sui social è polemica “Bugiarda!”

Asia Valente a “Ciao Darwin 7 – La Resurrezione” nella sfida tra “Io so io” contro “Noi non semo” in onda sabato 20 giugno 2020 su Canale 5. La ex influencer si è fatta notare durante la sfilata in intimo catalizzando l’attenzione del pubblico maschile e non solo. La coniglietta di Playboy ed influencer ricorda con grande piacere quella breve partecipazione nel varietà di successo di Paolo Bonolis visto che, quella breve sfilata, le ha permesso di diventare molto popolare sui social. “Sono Asia Valente, ho 21 anni. Sono nata a Benevento ma vivo a Milano da 1 anno. Lavoro come influencer e modella. Mi piace fare sport, tanto shopping, la bella vita e… sono una fashion victim” così la bionda si è presentata al grande pubblico televisivo di Ciao Darwin. In realtà prima di approdare al programma di successo di Canale 5, Asia ha partecipato anche a “Take Me Out” e “Undressed” entrambi trasmessi su Real Time. La partecipazione a Ciao Darwin è stata però quella che ha cambiato la sua vita dal punto di vista della popolarità. A raccontarlo proprio la influencer: “ho partecipato a Ciao Darwin e diciamo che ho fatto una sfilata intima e da quando mi hanno spottizzato il mio posteriore mi sono saliti i follower e ho iniziato a lavorare come influencer”.

Asia Valente, il suo lato B fa impazzire il pubblico di Ciao Darwin

Il lato B di Asia Valente fa impazzire il pubblico di Ciao Darwin 7. Proprio così la bionda influencer è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata del popolare varietà condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 dove ha partecipato durante la sfida tra il mondo de “io so io” contro “noi non semo”. La coniglietta di Playboy proprio grazie a Ciao Darwin ha visto crescere la sua popolarità sui social al punto tale da diventare una “vip” e approdare poi nella casa del Grande Fratello Vip. In realtà dietro la sua “grande popolarità” sui social c’è qualcosa che non torna visto che proprio la influencer durante un provino si è sbugiardata rilvendo di aver comprato circa 150mila follower: “dei 213mila quanti follower sono stati comprati? Mah, 150…50mila sono veri!”. A parte l’acquisto dei follower, Asia Valente durante la puntata di Ciao Darwin si è fatta notare anche dal pubblico dei social dove è stata presa di mira. La Valente, infatti, aveva partecipato al salotto di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso rivelando di essere lei la ragazza del tram ricercata da un ragazzo. In realtà poi si è scoperto che la ragazza non poteva essere lei, visto che quello stesso giorno si trovava a Courmayeur. Un particolare che non è passato affatto inosservato al pubblico dei social che ha commentato così: “E quindi la famosa asia valente ” la ragazza del tram” è anche a #ciaodarwin essi a lei non interessa la tv…”La discoteca dei ricchi era dalla D’Urso a spacciarsi per la ragazza del tram #ciaodarwin”. E ancora: “A ciao Darwin tra le ragazze che hanno sfilato c’e Asia la presunta ragazza del tram .. Ridicola” e c’è perfino le ha dato della bugiarda “quella è la bugiarda che si spacciava per la ragazza del tram? #ciaodarwin” e “questa sera a #ciaodarwin c’è la tipa del tram! Numero 23 dei “io so io” mi pare lei si fa di tutto per andare in TV”.



