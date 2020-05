Asia Valente mostra il cu*o su Instagram/ Foto: “dorata come un nugget”

Pubblicità

Asia Valente si spoglia su Instagram e mostra il sedere ai fans. L’influencer, diventata popolare al grande pubblico per la recente partecipazione al Grande Fratello Vip 2020, ha pubblicato una serie di foto in cui indossa un bikini formato da un reggiseno e uno slip striminzito che non lascia assolutamente niente all’immaginazione. Asia mostra il suo lato B che ha spesso messo in mostra durante la sua breve permanenza nella casa più famosa d’Italia. “Dorata come un nugget”, scrive Asia Valente mostrando il lato B rotondo e perfetto con cui ha conquistato tutti i suoi followers. Un regalo che è stato particolarmente apprezzato dagli uomini che la seguono che l’hanno inondata di complimenti. “La migliore”, “stupenda”, “fantastica”, sono solo alcuni dei commenti dei fans.

ASIA VALENTE: “NON PARAGONARMI A NESSUNO”

Asia Valente è solita regalare scatti bollenti ai followers. Nella maggior parte delle foto pubblicate sui social, infatti, l’influencer mette in mostra soprattutto il suo lato B che lei considera il punto forte del suo corpo. Nel penultimo post, ad esempio, Asia, nella sua camera da letto, immortala il lato B mentre abbraccia un cuscino e scrive: “non paragonarmi a nessuno”. L’ex gieffina è sempre più orgogliosa del proprio aspetto fisico sul quale la quarantena non ha avuto effetti negativi. Vanitosa e orgogliosa della propria bellezza, anche durante la quarantena, Asia ha regalato foto mozzafiato scattate sul terrazzo di casa mentre prendeva il sole e facendo impazzire i suoi 944mila followers.





