Asia Valente conquista il pubblico e la giuria/ Con Emy e Alessandro…

Asia Valente conquista il pubblico e la giuria. Alessandro…

Fin dalla prima puntata de La pupa e il secchione show, Asia Valente ha dato vita all’anomalo trio insieme ad Emy Buono e Alessandro De Meo con cui sembra abbia trovato un buon equilibrio. Nella quarta manche dello Zucca Quiz, il terzetto si sfida contro Niccolò Scalfi e Vera Miales. Barbara D’Urso chiede ai giudici chi delle due, Emy o Asia, debba rispondere alle sue domande e viene scelta Asia, soprannominata Sailor Moon da Federico Fashion Style. Comincia lo scontro e Asia riesce a indovinare ambo i personaggi delle immagini proposte, aggiudicandosi il massimo dei punti. Nel corso della serata, a fronte della prova di body painting sostenuta dai concorrenti, la classifica vede al primo posto Francesco Chiofalo e Annaclara Hellwig, mentre il terzetto è al sesto posto: Alessandro ha dipinto i corpi delle due come se fossero delle topine. Durante le nomination Asia Valente, Emy Buono e Alessandro De Meo danno il loro voto, per esclusione, alla neo coppia Aristide Malnati e Elena Morali. Non ricevendo nessun voto, continuano la loro corsa alla finale. Barbara D’Urso non chiede nemmeno questa volta ad Alessandro di scegliere con quale delle due pupe vuole proseguire, quindi il terzetto rimane ancora intatto.

Asia Valente stroncata dai giudici de La Pupa e il Secchione Show/ Federico Fashion Style e Soleil Sorge…

Asia Valente e il suo curriculum sentimentale. In passato…

Asia Valente ha raggiunto una buona notorietà grazie ad alcune esperienze televisive. Il suo nome al mondo dei reality non è sconosciuto, di fatti l’abbiamo già vista davanti le telecamere durante la partecipazione ad altri reality show. Curve mozzafiato, Asia Valente è davvero bellissima. Ama allenarsi e trascorrere il suo tempo a prendersi cura del suo corpo. Una passione di famiglia quella di allenarsi, pare che le sia stata trasmessa dal suo papà, personal trainer. Con la sua famiglia Asia ha una rapporto molto forte, per lei mamma e papà sono due figure fondamentali. I genitori di Asia Valente l’hanno sempre sostenuta nelle sue scelte: la ragazza ha una grande passione per il fitness e ama tenersi in forma; questa abitudine le è stata probabilmente passata da suo padre, che è un noto personal trainer di Benevento.

Alessandro De Meo a La Pupa e il Secchione Show/ Tra Emy e Asia chi sceglierà?

Asia Valente ha partecipato prima nel 2017 a Saranno Isolanti, poi ha partecipato in una delle puntate di Ciao Darwin. Ma non finisce qui perché per lei si sono aperte anche le porte del Grande Fratello Vip. Asia ha infatti preso parte al cast di concorrenti della quarta edizione del reality andata in onda nel 2020. Asia Valente è stata fidanzata con un ex membro del gruppo Dark Polo Gang, Dark Side/Side Baby, ovvero Arturo Bruni. Nel 2020 tuttavia la coppia si è separata e Arturo Bruni è attualmente padre di una bimba. In passato ha avuto una relazione con Gallagher. Non sono note altre relazioni, dunque al momento la modella di Playboy dovrebbe essere single.

Asia Valente a La Pupa e il Secchione Show 2022/ 'Scartata' da Alessandro De Meo?













© RIPRODUZIONE RISERVATA