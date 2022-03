Emy Buono innamorata di Denis Dosio, ha perso la testa/ “Sta facendo il sostenuto ma…”

Emy Buono, è scontro con Asia Valente che la accusa di…

Nella seconda puntata de La pupa e il secchione show di martedì 22 marzo, Barbara D’Urso ha mandato in onda una clip riassuntiva della prima settimana trascorsa dal trio in villa. Le due pupe, Emy Buono e Asia Valente e il secchione, Alessandro De Meo, devono condividere una piccola stanza, chiamata lo Sgabuzzo, angusta e piena di oggetti. Le due ragazze si sono infatti lamentate di avere troppo da fare, di sentirsi delle sguattere e di riposare male. Inoltre, già nel video, emerge una certa rivalità e differenza caratteriale delle due pupe. Dopo la clip, in studio prosegue lo scontro tra Asia ed Emy poiché quest’ultima sostiene che al trio sia toccato lo Sgabuzzo a causa dell’atteggiamento di Asia nei confronti dei giudici. Infatti, già nella prima puntata, la Valente avrebbe risposto in malo modo a Soleil Sorge e Federico Fashion Style, che l’hanno fin da subito criticata. Asia sostiene che Emy sia troppo lecchina e accomodante verso gli altri. Antonella Elia difende a spada tratta Asia, mentre Soleil sostiene Emy.

Poco dopo la conduttrice intavola un’altra questione: la dichiarazione d’amore di Alessandro per la pupa. Prende la parola la Elia che invita Alessandro a non comportarsi da tonto poiché non ha nessuna possibilità con Emy. Di opinione differente sono invece Soleil e Federico che invitano il secchione a perseverare. Barbara D’Urso chiede il parere di Alessandro che, nonostante ci sia rimasto male, ha capito che con Emy può esserci solo una bella amicizia. La conduttrice coinvolge nella discussione anche il pupo Denis Dosio verso cui Emy ha manifestato un certo interesse.

Tra Denis Dosio e Emy Buono è scoccata la scintilla. Infatti, non appena è entrata in villa, la pupa ha iniziato a punzecchiare e cercare di continuo il ragazzo, verso cui sembra aver perso la testa. Barbara D’Urso mostra una clip in cui emerge come la ragazza ci provi con il pupo, affermando che le piace davvero molto, ma Denis non pare ricambiare allo stesso modo e anzi, si rende disponibile ad aiutare Alessandro a diventare più pupo così da conquistare Emy. Nel corso della diretta, la ragazza partecipa allo Zucca Quiz e, sotto indicazione della giuria, è Emy a rispondere alle domande al posto di Asia. Tuttavia, prima della prova, le due pupe fanno una strana richiesta, ossia di poter fare un rapido stacchetto di ballo. Barbara D’Urso accetta perplessa e, subito dopo, mostra ad Emy un’immagine di un personaggio storico, ma la ragazza non riesce a indovinare nonostante i numerosi aiuti. Il trio composto da Alessandro De Meo, Asia Valente ed Emy Buono guadagna un solo punto.

“Mi piace un ragazzo… però secondo me non gli piaccio“, ha detto la ragazza in confessionale. “E’ Denis! Può essere anche che gli piaccio ma fa il sostenuto, fa la primadonna, ed è solo il secondo giorno…”. Per ora Dosio non si sbilancia e resta in disparte. Le altre coppie, tuttavia, sono convinte che tra loro possa scoppiare l’amore: “Lei lo guarda incantato, c’è un debole. Qui nasce un amore, per forza“. La concorrente si è invaghita di Denis ma c’è Alessandro che invece ha perso la testa per lei. Il ragazzo si è infatti sfogato e ha dichiarato: “Ho iniziato ad affezionarmi a te e forse sono andato un po’ troppo oltre. Non ho avuto la capacità di capire che tra noi poteva nascere solo un’amicizia e io mi sono illuso che potesse nascere altro, questo è stato un mio errore”.











