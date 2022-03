Asia Valente stroncata dai giudici de La Pupa e il Secchione Show/ Federico Fashion Style e Soleil Sorge…

Asia Valente si scontra con Emy Buono, la reazione dei giudici

Se già nella prima puntata de La pupa e il secchione show Asia Valente non aveva riscosso molta simpatia tra i giurati e il pubblico, nel corso della seconda diretta gli attacchi continuano. Barbara D’Urso manda in onda una clip in cui le due pupe si lamentano di non riposare bene poiché sono costrette a dormire nello Sgabuzzo, una camera piuttosto piccola e fatiscente. Inoltre emergono delle incomprensioni tra Asia ed Emy e infatti lo scontro tra le due prosegue anche in studio. Emy sostiene che il trio sia stato messo nello Sgabuzzo per colpa dei modi di Asia, che ha risposto con troppo astio ai commenti della giuria. In tutta risposta, Asia ritiene di non avere nessun interesse verso le opinioni dei giudici e sostiene che Emy sia troppo lecchina verso i compagni e i giurati. Interviene Antonella Elia, che sostiene con forza Asia, con cui ha partecipato al Grande Fratello VIP.

La giurata afferma che la puntata precedente la ragazza si è solo difesa dagli attacchi violenti di Soleil Sorge e Federico Fashion Style. Antonella le dice che è elegante e fine: una pin up. Federico, stupito dalle parole della Elia, invece sostiene che Asia sia volgare, sia nei termini usati sia nei modi, e la invita a essere sincera con loro e a dire che problemi ha con la giuria. Nella prima puntata, Federico rivendica di aver solo detto la sua opinione su Asia. Soleil concorda con Federico e con il pensiero di Emy: Asia ha dei modi poco eleganti e troppo altezzosi. Nel corso della serata, il trio partecipa alla terza manche dello Zucca Quiz contro la coppia formata da Alessio Tripi e Valentina Matteucci. Prima di cominciare le due pupe decidono che sia Emy a rispondere alle domande al posto di Asia, che chiede di poter fare uno stacchetto con la compagna. Subito dopo, Asia assiste alla prova incredula poiché lei avrebbe saputo dare la risposta corretta.

Asia Valente ebbe un flirt con Alessandro Basciano e…

Asia Valente è una delle protagoniste della nuova edizione della Pupa e il Secchione. In questa occasione la ragazza dovrà fornire il suo supporto ad un secchione per migliorare il suo lato estetico. Questo in cambio dovrà istruirla con nozioni di cultura generale. Non si sa molto della vita sentimentale della Valente, ma oggi dovrebbe essere single. In passato, comunque, è stata fidanzata con il membro della Dark Polo Gang, DarkSide/Sideboy ovvero Arturo Bruni. Successivamente ha avuto una relazione con il cantante trap Gallagher. E inoltre si è poi vociferato di un suo flirt con Alessandro Basciano, attuale fidanzato di Sophie Codegoni ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

I genitori di Asia Valente l’hanno sempre sostenuta nelle sue scelte: la ragazza ha una grande passione per il fitness e ama tenersi in forma; questa abitudine le è stata probabilmente passata da suo padre, che è un noto personal trainer di Benevento. Asia è stata anche protagonista di un servizio de Le Iene: il noto programma l’aveva ingaggiata per promuovere prodotti pericolosi per gli esseri umani, vedendo fino a che punto le star del web si sarebbero spinte per guadagnare dei soldi. La reazione della Valente ha scatenato una grossa polemica: la ragazza, pur sapendo che il prodotto che avrebbe dovuto promuovere era dannoso per chiunque lo comprasse, non si è fatta problemi ad accettare l’ingaggio.











