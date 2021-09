Aspettando il re, Rai 3/ Tom Tykwer è il regista, fu candidato ai Golden Globe

Aspettando il re va in onda su Rai 3 oggi, sabato 4 settembre, a partire dalle 15.00. Si tratta di un film del 2016 diretto da Tom Tykwer, il regista nel 2013 ha ottenuto 1 nomination Golden Globe come migliore colonna sonora originale per Cloud Atlas, nel 2007 ha ricevuto 1 nomination European Film Awards come migliore colonna sonora per – Profumo: Storia di un assassino -. Il cast è formato da Tom Hanks, vincitore di 2 Premi Oscar come migliore attore protagonista per Forrest Gump e Philadelphia. L’attore inoltre ha vinto 5 Golden Globe come migliore attore protagonista per Cast Away, Forrest Gump, Philadelphia, Big e il Premio Cecil B. DeMille.

Al Festival di Berlino ha vinto il Premio Orso d’argento per Philadelphia, nel 1995 ha ricevuto 1 SAG Awards come migliore attore per – Forrest Gump -. La parte della dottoressa Zahra è interpretata dall’attrice Sarita Choudhury, tra i suoi ultimi lavori ricordiamo – Evil Eye, The Green Knight, Guida per la felicità. – La pellicola è distribuita da Lucky Red e prodotta da X-Filme Creative Pool, 22h22, Fábrica de Cine.

Aspettando il re, la trama del film

Aspettando il re racconta la storia di Alan Clay interpretato da Tom Hanks, un uomo di cinquanta anni la cui vita è un disastro: ha perso la casa, ha perduto la stima del padre, ha distrutto il suo matrimonio, non ha soldi a sufficienza per pagare gli studi alla figlia, ha i rimorsi di coscienza per aver chiuso uno stabilimento in favore di una nuova apertura in Cina che non ha dato i guadagni sperati.

Ora cerca di rimediare ai suoi errori e vuole rifarsi anche economicamente vendendo un al re dell’Arabia un sistema di videoconferenza via ologramma e per portare a termine il suo progetto deve andare a nella città di KMET che in realtà ancora è in fase di costruzione e c’è presente soltanto una palazzina circondata dal deserto. Inoltre Alan dovrà risolvere un problema di salute, ha una ciste dietro la schiena che potrebbe essere un linfoma e per farsi curare conosce la dottoressa che con l’autista lo aiuteranno ad acquistare maggiore fiducia in se stesso e voglia di vivere.

Quando atterra lo spetta una spiacevole verità, non solo la città è ancora in fase di costruzione, ma gli operai sono impegnati a riposarsi e il re che lo avrebbe dovuto accogliere è assente oramai da mesi e nessuno sa che fine abbia fatto. Disorientato dagli usi e costumi di questa gente, ma soprattutto esausto della lunga attesa, Clay si tiene stretti i suoi ologrammi e comincia a conoscere quello che gli ruota intorno attraverso gli sguardi della dottoressa Zahra e dell’autista Yousef. Così il viaggio che era iniziato per incontrare il re per concludere un importante affare, diventa l’anticamera di una straordinaria esperienza culturale che lo porta ad amare e desiderare di vivere in quella straordinaria terra esotica.

