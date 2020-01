Aspirante vedovo/ Video, su Rai 3 il film con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto

Aspirante vedovo va in onda oggi, 17 gennaio, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Nella pellicola in questione, gli attori principali sono Fabio De Luigi, Alessandro Besentini, Francesco Brandi e Luciana Littizzetto. Questa commedia è stata prodotta nell’anno 2013. Il regista del film si chiama Massimo Venier. Quest’ultimo è noto per aver diretto altri film, come Generazione 100 euro e Mi fido di Te. Venier ha scritto anche le prime sette edizioni di Mai dire gol. Le musiche di Aspirante vedovo sono state scritte da Stefano Caprioli, mentre il lavoro di montaggio è stato fatto da Claudio di Mauro. Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto hanno già lavorato insieme in Maschi contro femmine e Femmine contro maschi.

Aspirante vedovo, la trama del film

In Aspirante vedovo, il protagonista si chiama Alberto Nardi. Quest’ultimo è un imprenditore che ha fatto fallire spesso le sue attività. Alberto, però, ha avuto una sola grande fortuna, che è stata quella di sposarsi con una donna molto ricca. Quest’ultima si chiama Susanna Almiraghi ed è una potente industriale. Nardi è sempre stato abbastanza dipendente dalla moglie per il denaro posseduto da quest’ultima. Dall’altra parte la Almiraghi invece ha capito, con il passare degli anni, che aver sposato Alberto è stato un imperdonabile errore. Nardi, un giorno, chiede alla sua sposa il divorzio, ma Susanna non vuole concederglielo per una questione di orgoglio. La donna è irremovibile nella sua decisione, nonostante le pressioni di un prete che crede che sarebbe meglio per la Almiraghi se interrompesse il suo sterile matrimonio.

Successivamente, accade un fatto inaspettato. Susanna rimane quindi vittima di un terribile incidente aereo. La donna viene data per dispersa e Nardi eredita tutta la fortuna della Almiraghi. Dopo un pò si scopre che Susanna non è mai salita a bordo dell’aereo che è caduto ed che è allora ancora viva. Nardi escogita un piano per liberarsi della moglie, ma alla fine ad avere la peggio è proprio lui, che viene investito da un camion e rimane paralizzato. Ad un certo punto, si scopre che Alberto ha mentito sulla sua paralisi. L’uomo può dunque camminare e un giorno tenta di uccidere la moglie, ma ancora una volta finisce lui per cadere dal suo palazzo. Alla fine del film, si vede infatti la Almiraghi che visita la tomba del suo sposo.

Il trailer di Aspirante vedovo





© RIPRODUZIONE RISERVATA