Nubifragio Milano, grandine e vento/ Video, alberi caduti e blackout, problemi per ATM e Trenord

Ancora una notte di passione in Lombardia e in particolare a Milano, Monza, Como e Varese. Un nubifragio violentissimo ha colpito il capoluogo lombardo, provocando ancora danni e disagi alla popolazione dopo quelli di ieri. Come riferito dai principali media di informazione online, a cominciare dai colleghi di MilanoToday, il nuovo nubifragio si è verificato di preciso attorno alle ore 4:00 di stamane, un violento temporale con grandine e raffiche di vento a dir poco spaventose, che sono proseguite per circa un’ora, quindi non una classica bomba d’acqua della durata breve.

I vigili del fuoco di Milano, già in azione senza sosta dal pomeriggio di ieri, sono stati costretti a nuovi interventi d’urgenza, rispondendo a diverse chiamate per gli alberi caduti su case, auto, ma anche tetti scoperchiati a causa della furia del vento, e ovviamente allagamenti. Fra le zone più colpite dal nubifragio di Milano della notte passata il quartiere di Corbetta, dove la copertura di un condominio è stata divelta dalla furia degli agenti atmosferici, Sono inoltre caduti in strada svariati rami e tronchi bloccando la circolazione stradale. Prosegue quindi l’ondata di maltempo sulla Lombardia e dopo i danni causati dalla grandine e dal vento di ieri, a cominciare da una vittima in quel di Lissone, (provincia di Monza e Brianza), sono proseguiti i problemi anche quest’oggi, causando non pochi disagi ai milanesi e ai monzesi. Una situazione molto delicata anche per quanto riguarda i mezzi pubblici, visto che cadendo gli alberi hanno tranciato i cavi elettrici con conseguente black out.

NUBIFRAGIO A MILANO, LA COMUNICAZIONE DI ATM E TRENORD

A riguardo l’ATM, l’azienda dei trasporti milanesi, ha diffuso una nota in cui si legge che: “Il nubifragio della notte ha causato gravi danni anche alla nostra rete elettrica. Diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente, mentre gli alberi caduti e i detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee”, con conseguenti ritardi e disagi per autobus e tram, anche se le linee metro sono regolarmente in servizio.

Così invece Trenord: “Il servizio ferroviario sta subendo modifiche, interruzioni e ritardi a causa dei danni subiti dall’infrastruttura in diverse aree della rete lombarda”, segnalando “importanti ritardi e variazioni per i treni delle linee S7, S8, S11, Regionali per Sondrio e Bergamo e sulla rete Ferrovienord S1, S2, S3, S4, Regionali per Como Nord, Varese Nord, Novara e Erba/Asso”.

