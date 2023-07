Maltempo Brescia, morta una 16enne/ Giovane scout travolta da un albero mentre era in tenda

Una nuova vittima del maltempo in Lombardia, una 16enne morta in provincia di Brescia. Secondo quanto riferito da numerosi media locali, a cominciare dal Giornale di Brescia, la tragedia si sarebbe verificata nella notte passata, fra lunedì 24 e martedì 25 luglio 2023, in quel di Corteno Golgi, nel bresciano. Lì vi si trovava un gruppo di scout proveniente da fuori provincia che è stato sorpreso dal nubifragio violentissimo che si è abbattuto stamane alle ore 4:00 a Milano ma anche in tutte le altre provincie lombarde, a cominciare dall’alta valle Camonica, dove si trovava appunto il gruppo di scout.

I ragazzi avevano allestito un campo di tende in località Palù, non troppo distante dal rifugio degli alpini, e ad un certo punto si è abbattuto un violente temporale con forte vento e piogge intense che hanno purtroppo provocato la caduta di un albero, che abbattendosi al suolo si è schiantato su una delle tende in cui dormivano i ragazzi e le ragazze. Purtroppo una di loro, una 16enne, è rimasta travolta dalla pianta, morendo di fatto sul colpo. Sul luogo si sono recati gli uomini della protezione civile, nonché i vigili del fuoco e ovviamente il personale sanitario del 118, ma nonostante ogni tentativo di rianimare la giovane per la stessa non vi è stato nulla da fare: le lesioni erano troppo gravi dopo lo schiacciamento e ne è stata dichiarata la morte sul colpo.

MALTEMPO BRESCIA, MORTA UNA 16ENNE: SECONDO VITTIMA DOPO LA MADRE DI LISSONE

Si tratta della seconda vittima del maltempo in Lombardia dopo il decesso di una madre ieri a Lissone, colpita anch’essa da un albero: “Continuavamo a chiamarla e non rispondeva – ha raccontato a Morning News Mustafa, collega di lavoro da 35 anni della vittima – e ci siamo preoccupati, il marito e i figli la stavano cercando. Son passate quasi due ore poi alla fine abbiamo scoperto che fosse morta, dalle 14:00 alle 16:00. Siamo sotto choc, non ho parole, soprattutto per la famiglia, era una sorella di tutti”.

