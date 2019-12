Assisi accensione albero di Natale e presepe/ Diretta video streaming della cerimonia

Assisi, cerimonia accensione albero di Natale e presepe: oggi, domenica 8 dicembre 2019, si terrà la tradizionale benedizione nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco. Come riporta Agensir, sia l’albero che il presepe arrivano da Borca di Cadore, zona colpita dalla tempesta Vaia lo scorso ottobre 2018. L’albero è alto 14 metri e verrà addobbato con circa 45 mila luci a led. Il presepe, donato dall’associazione “Io amo Castellavazzo”, è composto da pastori in legno di abete rosso ed a grandezza naturale. Ovviamente non manceranno le natività a Santa Maria degli Angeli e nelle frazioni: basti pensare che dal 7 dicembre al 12 gennaio sarà posizione visitare la tradizionale mostra “Un mondo di presepi”, in programma nei Locali del Santuario e chiostro grande del Convento di Santa Maria degli Angeli. L’evento, dedicato alla cura e alla salvaguardia del creato, sarà trasmesso in diretta video su Rai 1: alle 17.20 circa, nella parte finale di Domenica In, Mara Venier si collegherà con Assisi per seguire l’accensione dell’albero di Natale e del presepe. Sarà possibile assistere all’emozionante momento anche in diretta streaming attraverso il portale Raiplay e selezionare Rai 1 (clicca qui).

ASSISI, CERIMONIA ACCENSIONE ALBERO DI NATALE E PRESEPE: IL PROGRAMMA

Assisi si prepara dunque alla celebre accensione dell’albero di Natale e del presepe: il programma prevede numerosi eventi, sia prima che dopo il tradizionale rito. Come spiega Agensir, alle ore 15.00 è in programma un incontro nel Sacro Convento dal titolo “La casa comune in rovina. Cosa fare?”: moderato da Ermete Realacci (presidente di Symbola), vedrà protagonisti il Relatore Generale Sinodo Amazzonia, Cardinale Cláudio Hummes, l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il fondatore dell’associazione Slow Food, Carlo Petrini. Alle ore 17.00 si terrà la messa nella Basilica Inferiore di Assisi, presieduta dal cardinale Claudio Hummes, mentre alle ore 18.15 si terrà la cerimonia di accensione e benedizione dell’alberto di Natale e del presepe. Presenti all’evento la governatrice dell’Umbria Donatella Tesei, il sindaco di Assisi Stefani Proietti e Fabrizio Stella per la Regione Veneto. Il rito sarà accompagnato da un coro di voci bianche che si esibirà con i tradizionali canti natalizi. Infine, alle ore 20.30, si terrà il concerto gratuito “Aspettando il Natale” in Basilica superiore: parole e musica del celebre pianista e compositore Giovanni Allevi.

