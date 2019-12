Angelus Immacolata Concezione, 8 dicembre/ Diretta video, il Papa prega la Madonna

Eccezionalmente quest’anno la festa dell’Immacolata Concezione di Maria cade di domenica, con la Chiesa che eccezionalmente – vista la particolare devozione alla Vergine Maria del popolo italiano – ha deciso di festeggiare oggi 8 dicembre per l’appunto il dogma sull’Immacolata Concezione della Madre di Gesù. Le due tradizioni che vedono protagonista Papa Francesco e la città di Roma vengono dunque ripercorse anche quest’anno: si tratta dell’Angelus da Piazza San Pietro, come nelle principali festività della Chiesa e l’omaggio nel pomeriggio romano presso la Statua della della Vergine Maria in piazza Mignanelli, accanto a piazza di Spagna. La particolarità di questo 2019 è che l’Angelus sarebbe comunque stato effettuato essendo la normale festività della Domenica, ma quest’anno sarà incentrato proprio sul dogma dell’Immacolata Concezione: l’intera festività cristiana sarà seguibile tanto con la diretta tv della Rai e di Tv2000 quando con la diretta streaming video sul canale ufficiale YouTube di Vatican News. Alle ore 16 in piazza di Spagna e poco prima, alle ore 12 nella consueta tradizione dell’Angelus, il Santo Padre benedirà la cristianità e la Chiesa davanti all’immagine di tenerezza e santità dell’Immacolata Vergine Maria: si parla di questa particolare concezione proprio perché Maria, dal primo istante successivo al suo concepimento, è stata resa pura e priva del peccato originale e dunque unica creatura degna di portare in grembo il figlio di Dio. La scelta di celebrare questa festività così importante per la Chiesa Cattolica proprio l’8 dicembre non è ovviamente casuale: proprio in questo giorno, nel 1854, venne proclamata l’Immacolata Concezione tramite la bolla papale di Pio IX, nota come Ineffabilis Deus. Nei secoli precedenti alla proclamazione ufficiale del dogma dedicato alla Beata Vergine Maria, la Chiesa cattolica si mostrò piuttosto scettica sul proclamare o meno la verità di fede dell’Immacolata Concezione. Dopo anni ed anni di diatribe teologiche sulla natura della nascita di Maria, nel XV venne invece ufficializzata la festività e due secoli dopo una bolla papale iniziò a sollecitare il mondo cattolico a sancire un dogma cattolico a tutti gli effetti. Solo con l’Ineffabilis Deus, però, la Chiesa riconosce l’estraneità dal peccato originale di Maria.

IMMACOLATA CONCEZIONE: L’OMAGGIO DEL PAPA ALLA MADONNA

Nel corso del programma Domenica In su Rai1 di questo pomeriggio, ci sarà un collegamento dalle 15:45 alle 16:25 per seguire la diretta da Piazza di Spagna la Preghiera di Papa Francesco alla Madonna dell’Immacolata. Lo scorso anno il Santo Padre omaggiando la Madre di Gesù davanti alla folla gremita e riunita per l’evento, espose la preghiera preparata ad hoc «Madre Immacolata, nel giorno della tua festa, tanto cara al popolo cristiano, vengo a renderti omaggio nel cuore di Roma. Nel mio animo porto i fedeli di questa Chiesa e tutti coloro che vivono in questa città, specialmente i malati e quanti per diverse situazioni fanno più fatica ad andare avanti. Prima di tutto vogliamo ringraziarti per la premura materna con cui accompagni il nostro cammino: quante volte sentiamo raccontare con le lacrime agli occhi da chi ha sperimentato la tua intercessione, le grazie che chiedi per noi al tuo Figlio Gesù! Penso anche a una grazia ordinaria che fai alla gente che vive a Roma: quella di affrontare con pazienza i disagi della vita quotidiana». Concentrando poi l’attenzione alla tendenza secolarizzata del mondo di oggi come di allora incentrato sulla cultura del disprezzo e dello scarto, Papa Francesco lesse anche queste ultime righe «Tu sai cosa vuol dire portare in grembo la vita e sentire intorno l’indifferenza, il rifiuto, a volte il disprezzo. Per questo ti chiedo di stare vicina alle famiglie che oggi a Roma, in Italia, nel mondo intero vivono situazioni simili, perché non siano abbandonate a sé stesse, ma tutelate nei loro diritti, diritti umani che vengono prima di ogni pur legittima esigenza. O Maria Immacolata, aurora di speranza all’orizzonte dell’umanità, veglia su questa città, sulle case, sulle scuole, sugli uffici, sui negozi, sulle fabbriche, sugli ospedali, sulle carceri; in nessun luogo manchi quello che Roma ha di più prezioso, e che conserva per il mondo intero, il testamento di Gesù: “Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi” (cfr Gv 13,34)». La tradizione del Papa presso la statua dell’Immacolata si ripete immutata dal 1953 come omaggio anche all’Ambasciata di Spagna, ovvero il Paese che più si prodigò per proclamare il dogma lanciato da Papa Pio IX: come segno di ringraziamento venne scelto proprio questa piazza per il monumento celebrativo all’Immacolata Concezione. Questo pomeriggio, Francesco arriverà alle ore 16 e sarà accolto dal cardinale vicario Angelo De Donatis e dalle autorità civili: poi il Papa pregherà davanti al monumento e lascerà dei fiori alla base della colonna.





