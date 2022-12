Assunzioni under 35, sgravi fiscali per i contratti a tempo indeterminato/ Il bonus…

Bonus assunzioni under 35: come funziona il bonus

Anche per il 2023, dovrebbe essere confermato il bonus assunzioni giovani under 36. Inserita nella Legge di Bilancio 2023, la proroga permetterà alle aziende di fruire anche nel nuovo anno delle agevolazioni contributive per assunzioni di giovani fino a 35 anni. Il bonus è rivolto ai giovani che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato. Si tratta di un esonero contributivo integrale, ossia del 100%, destinato ai datori di lavoro privati che assumono ragazzi e ragazze fino ai 35 anni di età compiuti, dunque 36 non compiuti.

L’agevolazione è concessa per le assunzioni a tempo indeterminato ma allo stesso tempo per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in indeterminato effettuate sia nel biennio 2021-2022 sia entro la fine del 2023. Lo sgravio ha una durata massima di tre anni (36 mesi) e fino ad un importo limite di 6.000 euro l’anno. In alcune regioni, il periodo agevolato è esteso a 4 anni. Chi effettua assunzioni in un’unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna, potrà usufruire infatti di uno sgravio di 48 mesi.

Assunzioni under 35: a chi è rivolto il bonus

La misura è stata introdotta nella Legge di Bilancio 2021 per poi subire alcune modifiche nella Legge di bilancio 2022. L’incentivo è stato esteso anche alle aziende in crisi. Nella Legge di Bilancio 2023, ora in via di definizione con l’approvazione definitiva che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022, dovrebbe essere confermato il bonus per il giovani ma non quello per le aziende in crisi.

Lo sgravio, che aveva le stesse caratteristiche delle assunzioni di giovani e nel Sud Italia, era rivolto ai datori di lavoro che assumono i dipendenti delle imprese oggetto di un tavolo di crisi presso il Ministero dello Sviluppo Economico, come spiega il portale “Ticonsiglio”. Per quanto riguarda il bonus giovani, questo è rivolto a chi non ha ancora compiuto 36 anni di età e a chi non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato. I due requisiti devono coesistere.

