Atlantia minaccia Governo dopo Milleproroghe/ Concessione Autostrade “dateci 23 mld”

Con una lettera durissima inviata a Palazzo Chigi, al Ministero dell’Economia e a quello dei Trasporti, si consuma lo scontro totale tra Atlantia (la società che gestisce Autostrade per l’Italia, controllata dalla famiglia Benetton) e il Governo Conte-2. Il casus belli è stata la modifica della norma nel Decreto Milleproroghe che di fatto stabilisce, in casi eccezionali (come appunto la revoca delle concessioni) il trasferimento immediato del controllo delle strade e della rete all’Anas; ma il vero caos nasce dopo la tragedia del Ponte Morandi a Genova e le conseguenti indagini che appurerebbero diverse manutenzioni insufficienti di viadotti all’interno della rete autostradale controllata da Atlantia: il M5s si è fin da subito schierato per la revoca instantanea delle concessioni, ma prima la Lega e oggi il Pd hanno sempre cercato di frapporsi tra la volontà “punitiva” dei grillini e il mantenimento dei rapporti con la maggior società privata di concessioni con utili in positivo in tutta Europa. Oggi però, dopo la norma “smascherata” da Italia Viva nell’ultimo CdM e lo scontro interno al Governo sul Decreto Milleproroghe, arriva la lettera durissima della Famiglia Benetton: «chiediamo la modifica immediata dell’articolo 33. Altrimenti risolviamo il contratto di concessione e chiediamo 23 miliardi di risarcimento». Nel testo inviato al Governo si legge poi «risarcimento del 100 per cento del valore della concessione (23 miliardi di euro, ndr) in ragione dei molteplici diritti e principi sanciti dalla Costituzione e dal diritto comunitario, incluso il rispetto del principio di affidamento e a tutela del patrimonio della Società e di tutti gli stakeholders».

ATLANTIA “MINACCIA” IL GOVERNO MA CROLLA IN BORSA

Come già espresso, l’intero scontro nasce in ultima analisi dal Decreto Milleproroghe approvato “salvo intese” dal Cdm di sabato: nel testo è finito un articolo che riguarda le concessioni autostradali e dispone di fatto che «il concessionario a cui sia stata tolta la concessione per inadempienza debba risarcire i danni derivati dal suo inadempimento» e che tale cifra venga scalata di fatto dal rimborso che gli spetta. In questo modo, se la norma passasse definitivamente nel Decreto governativo, Autostrade per l’Italia potrebbe non solo essere esautorata dalle concessioni ma anche costretta a dover pagare i danni provocati dal crollo del Morandi a Genova. Atlantia non ci sta e da qui la lettera furente. Immediata la replica del Governo con la Ministra dei Trasporti Paola De Micheli (Pd) che parla di «minacce inaccettabili, non in linea con il ruolo di un concessionario di un bene dello Stato». Il tutto avvenuto però a Borse chiuse dopo che proprio la prima lettera di Atlantia aveva contribuito – assieme allo scontro nel Governo per il Milleproroghe “salvo intese” – al crollo del titolo azionario: -4,8% e azioni chiuse a 21 euro, con inoltre l’intervento della Corte dei Conti che proprio oggi ha richiesto equilibrio tra profitto e interesse pubblico sul tema concessorio. Giornata e periodo insomma nerissimo per Atlantia, che pure si sono escluse dalla corsa per una partecipazione in Alitalia dopo che il Governo non ha abbandonato “l’ascia da guerra” sul caso Concessioni. Autostrade chiede la rimozione di quella norma, pena l’abbandono del contratto e un boomerang economico-politico di dimensioni enormi: la Corte dei Conti non vorrebbe mai un esito del genere e sta cercando, assieme al Governo, di trovare una “quadra”. Ma al momento il 2020 che sta per aprirsi è tutt’altro che sereno in casa Autostrade

