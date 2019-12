BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e il ritorno di Banca Generali (23 dicembre 2019)

PIAZZA AFFARI E IL RITORNO DI BANCA GENERALI

Non sono molti i dati macroeconomici in agenda nella giornata di oggi, principalmente in arrivo dagli Usa. Alle 14:30 conosceremo gli ordinativi di beni durevoli relativo al mese di novembre. Alle 16:00 sarà invece la volta delle vendite di nuove case sempre nel mese di novembre. In giornata è prevista l’emissione di Bot a sei mesi e di Ctz a due anni. A Piazza Affari c’è da registrare il rientro sull’indice principale di Banca Generali. A lasciarle il posto sarà UnipolSai.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,24% a 24.003 punti. Sul listino principale bene Enel (+2,9%), Nexi (+2,3%), Snam (+2,2%), Generali (+2,6%), UnipolSai (+2%) e Telecom Italia (+2,6%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,3%), Amplifon (+1,2%), Campari (+1,4%), Cnh Industrial (+1,3%), Exor (+1,2%), Ferragamo (+1,8%), Hera (+1,8%), Intesa Sanpaolo (+1%), Italgas (+1,2%), Juventus (+1,5%), Mediobanca (+1%), Pirelli (+1,4%), Poste Italiane (+1,3%), Prysmian (+1,1%), Recordati (+1,6%), Stm (+1%), Terna (+1,8%) e Unipol (+1,7%). Ubi Banca ha fatto peggio di tutti con un -2,3%. Male anche Bper (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 166 punti base.

