Le condizioni della Senna continuano ad essere un problema per gli atleti delle Olimpiadi di Parigi 2024 in vista delle gare di nuovo. A dispetto dello stato delle acque non proprio limpide come si auspicava, il comitato ha dato il via libera anche per le prove odierne in vista delle prossime competizioni dell’8 e 9 agosto tra il Pont Alexandre III e il Pont de L’Alma. La vera e propria novità è che, come racconta Sportmediaset, gli atleti italiani – Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Giorgio Paltrinieri – prossimi a gareggiare hanno deciso di non immergersi nella Senna saltando dunque i test alla vigilia.

Le condizioni della Senna alle Olimpiadi di Parigi 2024 non convincono gli atleti italianI: “Ci fidiamo, però…”

La scelta degli atleti italiani di non allenarsi nella Senna da parte degli atleti delle Olimpiadi di Parigi 2024 prossimamente impegnati nelle sfide di nuoto deriva dalla volontà di tutelare il proprio fisico considerate le condizioni non ottimali del fiume dal punto di vista igienico. “Ci fidiamo degli organizzatori e delle professionalità medico-scientifiche deputate ai controlli della Senna, ma preferiamo evitare rischi di contaminazioni di qualsiasi genere provando il campo gara”, queste le parole del tecnico Fabrizio Antonelli, riportate da Sportmediaset.

Dunque, Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Giorgio Paltrinieri – atleti italiani alle Olimpiadi di Parigi 2024 – hanno deciso di spostare le prove per le gare di nuoto presso la piscina del circuito olimpico coordinati dai tecnici Stefano Rubaudo e Fabrizio Antonelli. Proprio il primo ha deciso di testare invece le condizioni della Senna per dare le giuste indicazioni agli atleti azzurri. “Ho percorso mezzo giro e ho ricevuto conferma di quando sapevamo; l’acqua non ha sapore né odore, le correnti sono molto forti”. Come riporta Sportmediaset, Stefano Rubaudo ha dunque aggiunto: “Ora vado a trasferire le informazioni alla squadra per pianificare al meglio la tattica di gara”.