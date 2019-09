Attacco al Potere 2/ Su Italia 1 il film con Gerard Butler (oggi, 10 settembre)

Attacco al Potere 2 andrà in onda il giorno 10 settembre su Italia 1 alle ore 21:20. Il film è stato diretto da Babak Najafi ed ha debuttato nelle sale cinematografiche internazionali durante l’anno 2016. Il genere nel quale rientra questa pellicola è l’azione. Il protagonista principale del film è l’attore Gerard Butler, mentre nel cast dell’opera sono presenti anche altri attori di successo come ad esempio Aaron Eckhart, Angela Bassett, Morgan Freeman e Melissa Leo. La sceneggiatura del film è stata curata da ben 4 scrittori che rispondono ai nomi di Katrin Benedikt, Christian Gudegast, Creighton Rothenberger e Chad St. John. Le musiche del film sono state realizzate dal compositore Trevor Morris.

Attacco al Potere 2, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Attacco al Potere 2. Dopo l’attacco subito da parte della Nord Corea, gli Stati Uniti d’America sembrano essersi ripresi alla grande. L’eroe che ha sventato una catastrofe nazionale, Mike Banning invece, sta trascorrendo un periodo particolare della propria vita, dal momento che di lì a poco si ritroverà ad essere padre. Tuttavia, i guai mondiali sembrano non essere finiti. James Wilson, il primo ministro britannico, muore in circostanze misteriose ed al suo funerale vengono invitati tutti i capi nazionali più importanti del mondo occidentale. A questa celebrazione partecipa anche il presidente Asher degli Stati Uniti d’America, protetto ancora una volta da Mike Banning. Un evento pacifico si trasforma però in una carneficina senza fine quando dei finti poliziotti iniziano a sparare sulla folla, compiendo dei massacri in piena regola. I vari capi di stato muoiono a causa dell’assedio che si scatena sulla città di Londra e tutto il mondo sembra essere precipitato nel caos. Toccherà quindi ancora una volta a Mike Banning riuscire a sventare la minaccia globale, cercando di individuare colui che si cela dietro al misterioso attentato globale di Londra.

