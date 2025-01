Nuovo omicidio all’arma bianca in Germania: due persone sono morte e due sono rimaste ferite a seguito di un attacco con un coltello avvenuto ad Aschaffenburg. Come sottolinea il quotidiano tedesco Bild, siamo nella regione della Baviera, precisamente nella Bassa Franconia, non troppo distante dal confine con l’Assia, e un uomo è entrato in azione con un coltello uccidendo due persone e ferendone altre due in maniera molto grave.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 22 gennaio 2025, attorno alle ore 11:45, e nel giro di pochi minuti le forze di polizia si sono recate sul luogo in questione, accertando purtroppo le notizie circolanti: due persone erano rimaste uccise, e altre due sarebbero state ferite.

ATTACCO CON COLTELLO IN GERMANIA: FRA LE VITTIME FORSE UN BIMBO

Non vi è certezza invece in merito al fatto che fra le due vittime vi sia anche un bambino, mentre in merito alle due persone ferite entrambe sono state soccorse in condizioni molto gravi e sono al momento ricoverate presso gli ospedali della zona per ricevere tutte le cure del caso. Gli investigatori avrebbero arrestato l’uomo responsabile dell’attentato in Germania, e stando a quanto fatto sapere da un testimone oculare al Main-Echo, l’uomo sarebbe stato portato via dopo essere stato fermato “con una presa alla testa” dalla polizia.

Non ci sarebbero altri sospettati di conseguenza si tratterebbe di una persona che ha agito da solo, smentendo quindi le notizie diffuse su X.com secondo cui sarebbero stati due i fermati. La vicenda resta comunque ancora poco chiara, e per precauzione si è deciso di interrompere la circolazione dei treni nella stazione vicina, anche perchè vi era il rischio che il sospettato scappasse attraverso i binari.

ATTACCO CON COLTELLO IN GERMANIA: COSA SAPPIAMO

Il parco Schontal, dove si è verificato l’accoltellamento, è stato invece transennato e chiuso alla popolazione, ma in ogni caso ora il pericolo è scampato, di conseguenza a breve potrebbe essere riaperto, lasciando quindi solo la zona degli omicidi e dei ferimenti preclusa al pubblico. La Bild ricorda come lo scorso mese di novembre 2024 la polizia avesse classificato il parco Schontal come un “luogo pericoloso”, e non è da escludere che gli accoltellamenti abbiano riguardato un regolamento di conti per alcune faccende legate allo spaccio di droga, o questo sarebbe quanto spiegato dal capo della polizia Franck Eckhardt.

Nel parco ci sono sempre delle pattuglie a piedi che circolano proprio per via del fatto che si tratti di un luogo “caldo”, ed è anche per questo che l’arresto è stato portato a termine in maniera così veloce. La polizia non ha per ora fornito altri dettagli sul sospettato, nonché su vittime e feriti, di conseguenza bisogna attendere aggiornamenti per avere un quadro più certo della situazione. Si sa infine che l’arresto sarebbe avvenuto a circa due chilometri dalla scena del crimine.