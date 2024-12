Attacco terroristico ai mercatini di Natale di Magdeburgo, in Germania: questa la prima ipotesi in merito a quanto accaduto nella capitale del Land Sassonia-Anhalt. Nella serata di venerdì 20 dicembre 2024 un’auto ha travolto e investito diversi passanti e ci sarebbero feriti e vittime, ma il condizionale è d’obbligo, perché non ci sono conferme in tal senso. Come non ve ne sono sulla causa: il sospetto che l’attacco abbia una matrice precisa, quella del terrorismo, sta crescendo negli ultimi minuti, ma si attendono riscontri.

Svezia non finanzierà più UNRWA dopo divieto Israele/ "Useremo altre organizzazioni per aiutare palestinesi"

I media tedeschi parlano di un grave incidente e riferiscono, in base al racconto di alcuni testimoni, che un veicolo si è schiantato sulla folla nei pressi dei grandi magazzini Karstadt. Il mercatino di Natale è stato chiuso e la zona è stata blindata: la polizia e un elicottero stanno effettuando un’operazione su larga scala in questi minuti.

UCRAINA/ "Nemmeno Zelensky crede più alla Nato ma c'è ancora un'Europa che vuole la guerra"

ATTENTATO MAGDEBURGO: “UNA PERSONA ARRESTATA”

Un grande contingente di servizi di emergenza e agenti di polizia è stato dispiegato in seguito all’attentato che avrebbe causato molti feriti e forse anche delle vittime. Una delle due auto cui si è fatto riferimento è piombata sulla folla in direzione del municipio, con le persone che si sono date alla fuga in preda al panico, ma purtroppo alcune sono state travolte. Infatti, il mercatino di Natale di Magdeburgo si trova sull’Alter Markt, proprio accanto al municipio di Magdeburgo.

Vicino c’è anche un grande centro commerciale. Le immagini che stanno circolando mostrano le ambulanze accorse sul posto. Il responsabile del mercatino di Natale ha invitato la gente a lasciare il centro città. Stando ad alcune informazioni riportate dal giornale tedesco FAZ, che cita ambienti governativi della Sassonia-Anhalt, una persona è stata arrestata. Il portavoce del governo locale Matthias Schuppe si è limitato a confermare l’incidente alla MDR.

"UE lasci spazio alla sovranità nazionale"/ Morawiecki: "Il mio RCR sarà il proseguo di quello di Meloni"