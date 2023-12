Attentato a Bruxelles: spari in centro, tre feriti/ Video, sindaco: “Non crediamo sia legato al terrorismo”

Attentato a Bruxelles: tre feriti in una sparatoria in centro

Nella serata di oggi la quiete di Bruxelles è stata scossa da un nuovo attentato dopo quello che si registrò a metà ottobre e che costò la vita a due persone. Oggi, invece, i feriti sembrano essere stati almeno tre, ma non è chiaro se siano o meno in pericolo di vita, mentre l’attentatore rimane ignoto e la polizia locale ha avvitato una vera e propria caccia all’uomo. Rimangono, similmente, ignote le causa che hanno portato all’attentato, che secondo le autorità non farebbe penare alla matrice terroristica.

L’attentato a Bruxelles, a quanto si è potuto ricostruire fino a questo momento, è avvenuto attorno alle ore 19:30 nella Avenue de la Toison d’Or, nota e centrale via dello shopping, presumibilmente poco affollata in quel momento. Un uomo, di origini ignote, si sarebbe avvicinato ad un gruppo di persone nella zona pedonale, ha estratto un’arma da fuoco e ha sparato da distanza ravvicinata contro il gruppo. A causa dell’attentato circa una ventina di persone che si trovavano nella via di Bruxelles si sono rifugiate all’interno di una vicina galleria, mentre l’attentatore ha inseguito parte del gruppo, ferendo altre due persone poco distante dal luogo originale in cui ha aperto il fuoco. Poi si sarebbe dato alla fuga e all’arrivo della polizia era già lontano.

Il sindaco di Bruxelles: “Nessuna prova che l’attentato sia terroristico”

Insomma, rimangono ancora da ricostruire le ragioni dell’attentato nel centro di Bruxelles, che secondo le autorità è ancora presto per essere collegate ad una matrice terroristica. L’ha dichiarato ai giornalisti il sindaco di Ixelles, Christos Doulkeridis, che ha sottolineato che “al momento non c’è nulla che indichi si tratti di un atto terroristico, anche se non possiamo ancora confermarlo”. L’ipotesi più accreditata, riporta Repubblica, è legata ad un regolamento tra conti tra i trafficanti di droga di Matonge, quartiere a maggioranza africana vicino all’area in cui si è verificata la sparatoria. Nelle prossime ore, insomma, saranno chiarite le ragioni dell’attentato a Bruxelles, nella speranza che si arrivi anche all’arresto del colpevole.

Video dell’attentato a Bruxelles

Police in central Brussels say 3 people were injured in a shooting earlier this evening. Lots of officers here on Ave de la Toison d’Or – but they look to be regular… not the armed specialists you’d expect to see following a suspected terror attack. The gunman / gunmen fled. pic.twitter.com/fOL45tTmPP — Nick Beake (@Beaking_News) December 6, 2023

🚨A shooting occured in the center of Brussels, near Avenue Toison d’Or, one of the most commercial areas of the city. According to the local police, the shooting occurred at approximately 7.30 pm, three people were injured. The area was cordoned off immediately and local… pic.twitter.com/rWjw2SAa0J — Alexandru Judeu (@AlexandruJudeu) December 6, 2023













