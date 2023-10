Attentato Bruxelles, terrorista ucciso?/ La polizia avrebbe sparato ad Abdesalem Lassoued

La polizia del Belgio ha fatto sapere di aver sparato ad un uomo che sarebbe il sospettato attentatore dell’attacco avvenuto ieri sera in quel di Bruxelles, e che ha provocato due vittime e un terzo ferito grave. Come si legge sul sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, l’uomo è stato colpito e quindi trasferito in ospedale e la Procura federale belga ha precisato che l’identità dell’uomo “non può ancora essere confermata”, così come specificato dalla BBC.

Secondo i britannici però, l’uomo sarebbe stato ucciso in un bar presso il quartiere di Schaerbeek, così come specificato anche da media locali. In attesa di ulteriori conferme la capitale belga è in stato di massima allerta dopo l’attacco di ieri da parte di un 45enne tunisino che vestito con un giubbetto arancione e un casco bianco ha aperto il fuoco sulla gente con un fucile mitragliatore russo, un Kalashnikov. A farne le spese, purtroppo, due turisti svedesi, rimasti vittime dei colpi del folle attentatore. Entrambi si trovavano in Belgio per assistere al match fra la Svezia e la nazionale di casa, gara che si è giocata appunto nella giornata di ieri.

ATTENTATO BRUXELLES, TERRORISTA UCCISO? LA SUA DOMANDA D’ASILO ERA STATA RESPINTA

Il 45enne Abdesalem Lassoued, questo il nome dell’attentatore, ha sparato e ucciso le persone al grido di Allah akhbar, di conseguenza sembrerebbe trattarsi di un attentato terroristico di matrice islamica anche se le forze dell’ordine stanno cercando di indagare a fondo la questione prima di arrivare a conclusioni ufficiali. L’uomo, una volta sparato, si sarebbe messo in fuga su uno scooter, e avrebbe affermato di aver “vendicato i musulmani” e di essere “un mujahid dell’Isis”.

In seguito l’attentatore sarebbe stato quindi fermato dalla polizia e uccisa, anche se si attende ancora la conferma ufficiale circa l’identità della vittima. Secondo quanto spiega l’Ansa, Abdesalem Lassoued aveva effettuato domanda di asilo in Belgio che era stata respinta, e in seguito “era sparito dai radar” delle autorità belghe prima appunto di palesarsi ieri. Secondo quanto spiegato da RaiNews, l’attentatore non sarebbe morto ma si troverebbe in rianimazione. Si attendono aggiornamenti in tal senso.











