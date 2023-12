Bomba durante la Messa, attentato choc nelle Filippine/ “11 morti e 45 feriti”: si indaga per terrorismo

ATTENTATO FILIPPINE, BOMBA ESPLOSA DURANTE LA SANTA MESSA: STRAGE A MARAWI

Torna il terrore nelle Filippine con un nuovo attentato contro i cristiani riuniti nella Santa Messa all’interno della palestra dell’Università di Mindanao, a Marawi: una bomba è esplosa durante le celebrazioni della prima Domenica di Avvento, in preparazione del Natale, mandando alla mente i vili attentati lanciati dall’Isis negli scorsi anni.

11 morti e 45 feriti è l’ultimo bilancio, ancora parziale, giunto da Marawi in seguito alla bomba esplosa questa mattina nel campo universitario dello Stato di Mindanao, nel sud delle Filippine: dopo la deflagrazione che avrebbe ucciso sul posto 11 fedeli presenti, si è diffuso il panico tra studenti e docenti, corsi via fuori dalla palestra per il timore di nuovi attentati. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine locali, con in particolare l’esercito e la polizia che hanno provveduto a isolare la zona, avviando le indagini per comprendere che cosa fosse accaduto.

LE INDAGINI PER TERRORISMO NELLE FILIPPINE: “TERRORISTI STRANIERI”, RISCHIO ATTACCO ISLAMISTA

Subito sia le autorità che lo stesso Presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos jr, hanno parlato di possibile “terrorismo islamico” tra le probabili cause dell’attentato lanciato contro la Santa Messa d’Avvento a Marawi: «Condanno con la massima fermezza gli atti insensati e atroci perpetrati da terroristi stranieri», è la condanna del Presidente ad Al Jazeera, «Gli estremisti che esercitano violenza contro gli innocenti saranno sempre considerati nemici della nostra società».

Mentre l’Università statale di Marawi ha sospeso le lezioni fino a nuovo avviso, il bilancio dei morti potrebbe anche salire visto che alcune dei 45 feriti versa in gravi condizioni: secondo quanto riporta la polizia di Lanao del Sur, a causare l’esplosione potrebbe essere stata una granata ma ogni indagine verrà compiuta approfonditamente dopo i rilievi presi stamane a poche ore dalla rimozione dei corpi. L’esplosione durante la Santa Messa cattolica di oggi ha fatto seguito all’uccisione di 11 combattenti in un’operazione militare venerdì scorso a Maguindanao del Sur, a 200 km di distanza: in quel caso i membri del gruppo fondamentalista Dawlah Islamiyah furono attaccati e potrebbero dunque aver organizzato l’immediata vendetta. Nel 2019 fu l’Isis a rivendicare il grave attentato avvenuto nella cattedrale sull’isola di Jolo, a sud del Paese sempre nello stato del Mindanao. In quel caso furono 20 i morti trucidati dalla bomba piazzata nella chiesa locale: Papa Francesco espresse netta condanna dell’attentato al termine dell’Angelus recitato nella Casa Hogar del Buen Samaritano a Panama, «Possa il Signore, Principe della Pace, convertire i cuori dei violenti e garantire agli abitanti delle Filippine una convivenza serena».

