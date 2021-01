Attentato Baghdad, kamikaze si fa esplodere/ Almeno 7 morti e oltre 25 feriti

Una terribile notizia di cronaca giunge direttamente dall’Iraq, più precisamente da Baghdad, dove un kamikaze si è fatto esplodere nella mattinata di oggi, giovedì 21 gennaio 2021, causando almeno 7 morti e oltre 25 feriti, molti dei quali si trovano in gravi condizioni e in questi minuti. stanno lottando per sopravvivere. La polizia ha riferito che si sarebbero addirittura verificate due esplosioni presso il centro della città e la televisione di stato ha confermato che si tratta di un attentato suicida. Ingenti danni sono stati rilevati anche alle proprietà e alle cose che si trovavano nelle immediate vicinanze dell’attacco, avvenuto in una strada affollata, nella zona di piazza Tayaran. Al momento nessuno ha rivendicato questa strage; peraltro, negli ultimi tempi, episodi di questa natura erano divenuti davvero molto rari nella capitale irachena, visto e considerato che l’ultimo attentato suicida prima di quello odierno risaliva addirittura al giugno del 2019.

KAMIKAZE SI FA SALTARE IN ARIA A BAGHDAD, MA L’IRAQ HA ANCHE UN PROBLEMA TURCO

Peraltro, l’Iraq ha in queste ore anche un’altra problematica da affrontare, che riguarda l’annuncio fatto dalla Turchia alla vigilia del conflitto tra Armenia e Azerbaijan, per la contesa sull’enclave del Nagorno-Karabakh: “La Turchia è pronta a fornire sostegno per eliminare i terroristi dalla regione di Sinjar in Iraq, se sarà necessario”. A dichiararlo è stato il ministro della Difesa di Ankara, Hulusi Akar, dopo avere incontrato le autorità federali di Baghdad e quelle del Governo di Erbil della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Come riferisce il quotidiano “Il Giorno”, “secondo il governo di Recep Tayyip Erdogan la zona è diventata una base operativa dei combattenti del Pkk curdo e dei suoi affiliati locali dal 2014, durante il conflitto con l’Isis”. Akar ha anche asserito che “possiamo dire di essere determinati a eliminare i terroristi attraverso la nostra cooperazione sia con l’amministrazione regionale che con Baghdad”. La volontà di collaborare, perlomeno a parole, c’è.



