Milano, arrestati due terroristi: un italiano e un egiziano/ Livello di allerta innalzato in tutta Italia

A Milano è in corso dalle prime ore di oggi un’operazione anti terrorismo che ha portato all’arresto di due presunti terroristi. Il giorno dopo l’attentato in Belgio, a Bruxelles, che ha causato la morte di due persone e il ferimento grave di una terza, le forze dell’ordine del nostro Paese hanno bloccato un cittadino egiziano e uno italiano ma di origini egiziane. L’operazione, come si legge sul sito di RaiNews e de Il Sole 24 Ore, è stata condotta dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, ed ha portato all’arresto in carcere di due persone, accusate di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo.

L’intervento è stato eseguito dalla Digos di Milano, dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Perugia, dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dal Servizio Centrale Polizia Postale e delle Comunicazioni, e non sono emersi al momento ulteriori dettagli, che probabilmente emergeranno nel corso della giornata.

MILANO, ARRESTATI DUE TERRORISTI: 28MILA SITI ITALIANI RITENUTI SENSIBILI

La cosa certa è che dopo la guerra scoppiata in Israele provocata da Hamas, è salito il livello di allerta in tutta Europa, Italia compresa. Il governo ha innalzato il livello di guardia, così come confermato dai ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e della Difesa Guido Crosetto, e stando a quanto segnala il quotidiano Il Giorno sono state messe in campo le misure di massima sicurezza.

Negli scorsi giorni il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ha effettuato una ricognizione degli obiettivi sensibili, aggiornando la lista ed individuando ben 28mila posti e istituzioni che sono sottoposti a monitoraggio continuo, per prevenire eventuali attacchi. Di questi siti, 205 sono israeliani e si tratta in particolare di sedi diplomatiche ed edifici di culto. La lista dei luoghi non è stata diffusa, ma i luoghi da proteggere riguardano soprattutto le principali città, a cominciare da Milano e Roma.

