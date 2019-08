Attentato Kabul: 63 morti in Afghanistan/ Kamikaze si fa esplodere a matrimonio

Attentato kamikaze avvenuto nelle scorse ore in Afghanistan, precisamente in quel di Kabul, la capitale. Come riferito dai principali organi di informazione online in questi ultimi minuti, un’esplosione devastante si è verificata in occasione di una festa di matrimonio, e il primo bilancio è a dir poco drammatico: ben 63 morti con l’aggiunta di 182 persone rimaste ferite. A far propendere per l’atto terroristico, il fatto che numerosi testimoni che hanno assistito al tragico evento, abbiano riferito alle autorità di un attentato suicida. Sulla vicenda si è espresso il portavoce del ministero dell’interno afghano, che ha confermato che il numero delle vittime al momento è di 63, tutte civili: “sono tutte civili – le sue parole – tra queste ci sono anche donne e bambini”. L’esplosione si è verificato nella tarda serata di ieri, sabato 17 agosto, attorno alle ore 22:30 presso la Dubay City Hall, un edificio che si trova nella zona ovest della capitale dell’Afghanistan, dove la comunità predominante, come ricorda l’edizione online di TgCom24, è quella sciita Hazara.

KABUL, ATTENTATO: 63 MORTI IN AFGHANISTAN

Secondo quanto raccolto dalle testimonianze delle persone presenti al momento della deflagrazione, pare che l’attentatore suicida, abbia fatto detonatore i suoi ordigni all’interno della sala dell’edificio, tra gli ospiti presenti per la festa nuziale. Purtroppo non è la prima volta che a Kabul si verifichino attentati kamikaze, e solamente una decina di giorni fa un gruppo di talebani aveva fatto piazzare un’autobomba con l’obiettivo di colpire le forze di sicurezza. Un’esplosione si era verificata nella stessa zona dove è avvenuto l’attentato odierno e in quel caso aveva provocato 14 morti e ben 145 feriti, soprattutto persone normali. Gli estremisti hanno comunque negato ogni coinvolgimento nel recente attacco al matrimonio, condannando pubblicamente e fermamente coloro che prendono di mira questi eventi. Sono attesi aggiornamenti sull’esplosione nel corso della mattinata odierna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA