Attilio, bacio appassionato con Nicole al GF Vip/ Signorini: “Te le vai a cercare!”

GF Vip, Attilio Romita e Nicole Murgia: bacio “per gioco” in Confessionale

Al Grande Fratello Vip 2022 è stato uno dei grandi concorrenti di questa edizione e, nella puntata di ieri sera, ha dovuto dire addio al gioco. Attilio Romita ha fatto parecchio parlare di sé in questi ultimi giorni, e non solo per gli attriti con Edoardo Tavassi e per il chiacchierato rapporto con la compagna Mimma. Una clip mandata in onda nella diretta di ieri sera l’ha visto, in particolare, in una veste decisamente “hot” quando, in Confessionale, si è lasciato andare ad un lungo bacio in bocca con Nicole Murgia.

Un siparietto frutto di un gioco voluto dalla produzione per onorare il giorno di San Valentino, con la Murgia che spiega: “Alfonso, era uscito il bacio spadaccino, che non sapevo cosa fosse. Dovevi prendere le lingue e fare così. Qua l’abbiamo un po’ modificato, in Confessionale è così“. Il conduttore, tuttavia, è rimasto colpito soprattutto dal trasporto con cui l’ex giornalista del TG1 si è lasciato andare, e gli lancia una divertente frecciatina: “Però scusa Attilio, un po’ te le vai a cercare, perché io credo che Mimmuzza quando vedrà questa roba sarà ancora più incavolata del solito“.

Attilio Romita giustifica il bacio a Nicole Murgia: il commento di Signorini

Attilio Romita replica con ironia ad Alfonso Signorini, spiegando di essersi lasciato andare a quel bacio poiché frutto di un contesto scherzoso: “No, Mimmuzza nella prima lettera mi ha detto che le cose che entravano nei giochi erano ammesse“. Le sue parole scatenano le risate del pubblico in studio, comprese quelle del conduttore del Grande Fratello Vip 2022 che lo punzecchia con sarcasmo: “Vabbè insomma, mi sembra una paracu*ata meravigliosa“.

Un siparietto che, tuttavia, nel corso della puntata ha lasciato spazio alla grande amarezza per l’eliminazione al televoto. Il concorrente, appreso l’esito, è subito uscito dalla Casa senza salutare nessuno (fatta eccezione per Sarah Altobello), segno dell’insofferenza provata verso il gioco e verso i coinquilini nell’ultimo periodo. Inoltre, fanno rumore le sue dichiarazioni in studio sul rapporto con la figlia, che gli avrebbe imposto di non partecipare al reality o l’avrebbe persa. Una delicata situazione familiare che ora Attilio Romita ha tutta l’intenzione di risolvere, compresi i rapporti con la sua Mimma.

