Attilio e Wilma rivelano cosa accade fuori dal GF VIP/ Provvedimenti per i vipponi?

Attilio Romita e Wilma Goich si sarebbero fatti scappare qualche parola di troppo su ciò che accade fuori dalla casa del Grande Fratello VIP. E i telespettatori più attenti, ovviamente, non hanno perso occasione per sottolineare questo aspetto alquanto insolito. Questo perché chiaramente, essendo concorrenti del Grande Fratello VIP, non dovrebbero aver alcun contatto con l’esterno. Ma sembrerebbe che durante la quarantena per il covid, i due gieffini siano entrati in possesso di determinate informazioni, almeno per quanto riguarda quel che accade fuori dalle mura di Cinecittà. Un fatto che potrebbe mettere in pericolo il percorso di Attilio e Wilma al Grande Fratello VIP, sempre che Signorini e gli autori non decidano di chiudere un occhio ed essere più buoni in queste festività natalizia.

Ad ogni modo il sospetto è nato quando il giornalista, rispondendo a Sarah Altobello sulla questione dei confessionali, ha fatto delle precisazioni eloquenti. “Ma io ho visto pochissima roba. Si vedono sempre le stesse cose. Giaele che parla male di… Anche nei contributi del daytime…”. Stranita la Altobello ha chiesto: “Sì? E tu cosa ne sai? Dove si è visto.. nah”. Lui ha insistito: “Lo so, non mi fare domande, per fare capire… non posso. Sempre quella è la storia, i social, i daytime, sempre lì stiamo”.

Wilma Goich, anche lei nella “bufera” dopo le rivelazioni a Dal Moro

Il polverone si è intensificato nel momento in cui anche Wilma Goich si sarebbe lasciata sfuggire qualcosa. In una conversazione amichevole con Daniele Dal Moro, infatti, la cantante ha rivelato che “al nord già nevicava a fine settembre”. Stupito il concorrente veronese ha chiesto come facesse a saperlo e Wilma ha risposto divertita: “Lo so, tu non preoccuparti”. Tutto ciò, come anticipavamo, non è sfuggito agli appassionati del Grande Fratello VIP. In molti sospettano che i due gieffini sappiano qualcosa che non dovrebbero sapere, dato che entrambi si trovavano fino a poco in isolamento a causa del Covid. Provvedimenti o approfondimenti in vista? Non ci resta che attendere l’inizio della puntata per scoprirlo.

