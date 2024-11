Wilma Goich, da la ‘volta buona’ a Sanremo all’esperienza al Grande Fratello Vip

Osservando la storia della musica italiana si può notare come, nei vari decenni tra passato e presente, diverse siano state le personalità che per un determinato periodo hanno dominato la scena. Per un ampio arco temporale i riflettori hanno puntato Wilma Goich, in particolare nella seconda metà degli anni ‘60. Appassionata di musica fin da giovanissima, riscuote un successo clamoroso proprio nel ‘65 quando partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con ‘Le colline sono in fiore’. Un brano che non le garantirà la vittoria della kermesse ma che alimenterà un clamoroso successo non solo in Italia ma anche oltre i confini.

Chi è Wilma Goich, ex moglie di Edoardo Vianello/ Insieme una figlia, poi il dramma dei tradimenti

Per un decennio la storia artistica di Wilma Goich coincide poi con il duo ‘I Vianella’, insieme al suo ex marito Edoardo Vianello. 12 album pubblicati in 8 anni e un successo clamoroso tra Italia ed estero. Dopo la separazione la cantante torna a percorrere la strada da solista e tra gli anni ottanta e novanta si cimenta anche nei panni di conduttrice e dunque come personaggio televisivo. Più di recente l’abbiamo apprezzata anche nel contesto dei reality; nel 2022 ha infatti partecipato, ergendosi ad assoluta protagonista, al Grande Fratello Vip.

Susanna Vianello, chi è e com'è morta la figlia di Wilma Goich ed Edoardo Vianello/ Stroncata da un tumore

Wilma Goich, vita privata: dall’ex marito Edoardo Vianello alla tragica scomparsa di sua figlia Susanna

Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata di Wilma Goich? Come racconta Libero, da giovanissima ha avuto una breve liaison con l’attore Teo Teocoli, ma la storia più importante è certamente quella con l’ex marito Edoardo Vianello. Il primo incontro risale agli anni ‘60 quando il cantante era già protagonista della scena musicale; il matrimonio arriva nel 1967 e poco dopo danno alla luce la loro figlia Susanna. Quest’ultima, nel 2020, è tristemente passata a miglior vita generando un dolore immenso nel cuore di Wilma Goich; dopo un tortuoso calvario alle prese con la malattia, la figlia della cantante non è riuscita a vincere la battaglia contro il cancro e si è spenta a soli 49 anni.

Edoardo Vianello e Wilma Goich ex marito e moglie: perché si sono lasciati?/ Lui: "Mi ha tradito anche lei"

“E’ un dolore che ti porti dietro per tutta la vita, quando Susanna è scomparsa mi è caduto il mondo addosso”, parlava così Wilma Goich in un’intervista del passato a proposito del dolore immenso per la morte di sua figlia Susanna a causa della malattia: “Lei è sempre qui con me, la sento sempre vicina…”. Tornando all’ex marito Edoardo Vianello, dopo il matrimonio celebrato nel ‘67 la storia d’amore è proseguita per circa 11 anni; fino alla separazione del 1978.