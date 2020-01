Attilio Fontana, compagno Clizia Fornasier/ “A chi mi ha detto no…” (Vieni Da Me)

Tornano ospiti a Vieni da Me Clizia Fornasier e il bell’Attilio Fontana. L’attore ha dato l’annuncio sui social rivelando ai fan che oggi sarà ospite di Caterina Balivo per parlare di nuovi progetti ma anche di amore al fianco dell’amata compagna, la donna che gli ha regalato i suoi figli e che ogni giorno lo ama e lo sostiene. I due sono uniti e affiatati e lui stesso, sempre ospite dalla Balivo, ha avuto modo di ribadire quanto ami la dolce Clizia che proprio in occasione della festa del papà gli aveva dedicato parole al miele: “Tu sei padre da quando ti conosco. D’istinto ti lanci su ciò che cade, non ti riesce di negare ascolto a una voce che chiede orecchi….Sei fatto per accogliere e proteggere. Sei l’esempio di uomo migliore che potessi condividere con delle creature minuscole, alla ricerca di modelli e abbracci. Grazie…“. Cos’altro volere allora?

Sicuramente Attilio Fontana non è tra gli attori più famosi della tv ma a teatro si da molto da fare da sempre, sin dagli esordi, e questo non sembra pesargli, anzi. Proprio nelle scorse ore, prima di annunciare la sua presenza dalla Balivo oggi, l’attore ha usato i social per ringraziare tutti coloro che in questi anni gli hanno chiuso la porta in faccia permettendogli di essere quello che è oggi. In particolare, citando Albert Einstein ha scritto: “Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto di no. È grazie a loro se sono quel che sono”. Cosa racconterà oggi pomeriggio riguardo al suo lavoro? Lui sui social ha scritto: “Nuovi progetti in arrivo e…”

