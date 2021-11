Attilio Fontana/ “Lombardia pronta a fare terza dose a under 60”

Attilio Fontana a tutto tondo sulla situazione epidemiologica ai microfoni di Studio 24. Il governatore della Lombardia ha analizzato il momento pandemico in relazione rispetto al 2020: «I dati dell’anno scorso preoccupavano molto e creavano molta angoscia, per cui quelli di quest’anno ci lasciano abbastanza tranquilli, ma non bisogna mai abbassare la guardia».

Attilio Fontana si è poi soffermato sulla terza dose e sulla campagna vaccinale in corso: «Credo che i dati della mia Regione dimostrino come la vaccinazione sia la strada attraverso la quale combattere efficacemente questo virus. Credo che valga la pena insistere tramite i media, iniziare una campagna per la terza dose: il richiamo è qualcosa che completa il ciclo. Non sono uno scienziato, ma loro ci dicono che la terza dose ci consentirà una copertura di quattro-cinque anni».

ATTILIO FONTANA: “PRONTI A TERZA DOSE PER UNDER 60”

«Allargare la platea agli under 60? Noi abbiamo iniziato la campagna vaccinale per la terza dose e siamo pronti ad avere maggiori prenotazioni. Anche in Lombardia in questa terza dose le risposte sono un po’ tiepide e abbiamo bisogno di aumentare il numero di persone che si sottopongono alla vaccinazione», ha aggiunto Attilio Fontana, allontanando l’ipotesi di un lockdown in stile Austria: «Se riusciamo a mantenere la situazione che c’è oggi, riusciamo a contenere questa ulteriore ondata. Sono valutazioni che devono essere fatte sull’evoluzione settimanale o giornaliera». Attilio Fontana si è poi espresso così sulla possibile proroga dello stato d’emergenza: «Io credo che le scelte vadano fatte a livello governativo. E’ chiaro che nel momento in cui la situazione non è sotto controllo lo stato d’emergenza verrà prorogato. Tutto deve essere valutato sulla base delle situazioni. Credo che non si possano fare valutazioni troppo lontane, bisogna essere rapidi e cercare di anticipare quella che sarà l’evoluzione del virus».

