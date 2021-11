Bollettino vaccini covid oggi 9 novembre/ 91 milioni di dosi somministrate

Il nuovo bollettino vaccini covid di oggi, martedì 9 novembre 2021, è stato comunicato come sempre subito dopo le ore 6:00 di stamane. La campagna vaccinale continua spedita in Italia e ancor di più alla luce dei contagi in rialzo nelle ultime settimane. Il dato totale delle somministrazioni, così come certificato dal ministero della salute e dall’Istituto superiore di sanità, segna ad oggi quota 91 milioni, di conseguenza nelle ultime 24 ore è cresciuto di circa 200mila inoculazioni, come potete constatare anche dal precedente bollettino.

Per quanto riguarda invece gli immunizzati, le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi o una dose del vaccino di Johnson & Johnson, il dato ha toccato quota 45.1 milioni, pari all’83.6 per cento del totale della popolazione over 12 vaccinabile. Infine uno sguardo alle terze dosi, che sono scattate ormai da quasi due mesi in Italia, e che al momento vedono 1.9 milioni di richiami di cui 363mila dosi addizionali. Ricordiamo che dal dicembre di un anno fa ad oggi sono giunte in Italia ben 99.7 milioni di farmaci, di cui la maggior parte a firma Pfizer/BioNTech, leggasi 71.7 milioni, farmaco che si sta utilizzando proprio per i richiami.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 9 NOVEMBRE:COSTA SUL GREEN PASS

Intanto continuano le discussioni in merito al green pass, il passaporto vaccinale che ricordiamo, è obbligatorio per determinate realtà, a cominciare dal lavoro, passando dai mezzi pubblici a lunga percorrenza, arrivando fino ad eventi culturali, cinema, teatri, concerti e via discorrendo. Intervenendo nella giornata di ieri a margine dell’evento celebrativo dei cento anni di Assosementi in corso a Bologna, il sottosegretario alla salute Costa ha ribadito l’importanza del green pass: “Sul Green pass – le parole dell’esponente del governo, riportate da Skytg24.it – è paradossale un aspetto: chi oggi critica il Green pass non si rende conto che il Green pass in realtà tutela chi non si è vaccinato”.

Quindi Costa ha aggiunto e concluso: “Dando la possibilità di ottenerlo anche ai non vaccinati attraverso il tampone – sottolinea Costa – di fatto diamo la possibilità a coloro che non si sono vaccinati di poter usufruire delle varie libertà che nel frattempo sono state riconcesse nel nostro Paese”.



