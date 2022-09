Attilio Romita censurato al Grande Fratello Vip 7/ Fatale la gaffe sulla Royal Family

Attilio Romita: il Grande Fratello Vip 7 lo censura

Prima censura al Grande Fratello Vip 7. Il concorrente che ha costretto la regia del reality show a cambiare inquadratura è stato Attilio Romita. Nella casa di Cinecittà, i concorrenti si stanno conoscendo raccontando dettagli della propria vita, ma anche confrontandosi su diversi argomenti. Nelle scorse ore, in casa, i vipponi hanno parlato della morte della Regina Elisabetta e dei suoi funerali che si sono svolti il 19 settembre, giorno in cui è cominciata ufficialmente la loro avventura nella casa.

Durante la conversazione, Attilio Romita si è chiesto il motivo di tanto amore, sia all’interno che fuori dalla casa, per la Regina Elisabetta e tutta la famiglia reale inglese. Le parole utilizzate dal giornalista per esprimere il proprio pensiero sulla Royal Family hanno però costretto la regia del reality a togliere l’audio.

Le parole di Attilio Romita sulla Royal Family

Cosa ha detto Attilio Romita sulla Royal Family al punto da aver costretto la regia del Grande Fratello Vip 7 a togliere l’audio? “Scusate ma io non vi capisco. ma come si può essere innamorati e devoti alla regina che era la più grande nemica di Lady Diana? E poi avere così tanta stima, rispetto e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stup**tori, personaggi loschi, organizzatori di or**e e poi…”, le parole utilizzate dal giornalista come rivela il portale Biccy.

La settima edizione del reality show è cominciata solo da due giorni, ma le discussioni, le censure e gli annunci relativi alla permanenza nella casa per poche settimane stanno già creando numerose dinamiche.

