Patrizia Rossetti lascia il Grande Fratello Vip 2022?/ “Non posso restare per mesi. Un lavoro ce l’ho …”

Patrizia Rossetti abbandona il Grande Fratello Vip 2022?

Patrizia Rossetti ha varcato la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2022 lo scorso 19 settembre, ma sarebbe pronta già ad uscire andando in nomination contro i giovani lasciando a quest’ultimi la possibilità di continuare l’avventura nella casa più famosa d’Italia. Patrizia, infatti, durante una conversazione con gli altri concorrenti, spiega di non poter restare nella casa troppo a lungo e di dover tornare a casa dopo alcune settimane avendo delle cose urgenti da fare.

Patrizia Rossetti: "Soffro di colite, devo correre in bagno"/ "Se trovo occupato la faccio da qualche parte"

“Io a gennaio qui? No, non posso ragazzi. Non ci sarò, troppo lungo. Io c’ho un sacco di cose da fare. Adesso ve lo dico. Sono partita che ho fatto una procura. Sono stata dietro a questa cosa per un anno e otto mesi. Siccome era delle belle arti è stata lunga, ho lasciato il rogito al mio agente. Non so quando lo faranno e mi entreranno i soldi. Sono qui e ho dovuto fare la procura. Mi fido del mio agente, ma è una cosa grossa. La vendita della mia casa è il mio tesoretto per il futuro, ho 63 anni. Per questo ci voglio essere e non posso stare qui dentro“, ha confessato a Cristina Quarante e Alberto De Pisis.

Patrizia Rossetti confessione choc al GF/ "Sono stata tradita e l'ho colto sul fatto"

Patrizia Rossetti prima eliminata del Grande Fratello Vip 2022?

Nel corso della chiacchierata con la Quaranta e De Pisis, Patrizia Rossetti racconta di aver accettato con entusiasmo di partecipare al Grande Fratello Vip 2022, ma che avrebbe rinunciato qualora non avesse potuto lasciare la gestione delle sue attività al suo agente. “Il mio agente ha questa delega, ha il mio cellulare, la mia posta, si deve occupare del mio commercialista, io non ho nessuno, fratelli o sorelle. Ecco perché no, non posso restare. Preferisco che vadano avanti i giovani. E ricordate che io un lavoro ce l’ho. Pensa che se lui mi avesse detto di no o avesse messo paletti non sarei entrata“, ha aggiunto.

Guenda Goria: “Post vs Patrizia Rossetti? Non potevo esimermi”/ “Ma è una grande”

Secondo i suoi piani, dunque, Patrizia resterà nella casa al massimo cinque settimane. I compagni la accontenteranno mandandola direttamente in nomination e affidando il suo destino al pubblico?











© RIPRODUZIONE RISERVATA