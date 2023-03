Attilio Romita: “Con Sarah Altobello mai andato oltre”/ “Mimma? La sposo a dicembre”

Attilio Romita attacca Sarah Altobello: “La storia del bigliettino non è vera”

Attilio Romita è stato uno dei protagonisti più controversi e discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip 2022. Dopo anni di carriera da giornalista in Rai, il mezzo busto del TG1 ha deciso di partecipare al reality show di Mediaset. Lì, la sua immagine si è rovinata a causa dell’avvicinamento a Sarah Altobello.

"Don Peppe Diana ha cambiato storia di Casale"/ Fratello: "Ora Casalesi sono onesti"

Il giornalista, ai microfoni di Novella 2000, ha parlato proprio del rapporto con l’influencer pugliese che avrebbe dichiarato un interesse per lui: “Ci siamo chiariti che nulla poteva accadere tra noi, visto che ho una compagna che amo, e con la quale intendo sposarmi. Non posso nascondere che qualche volta ci sia stata qualche défaillance, ci siamo dati anche un bacio sulle guance, abbiamo ballato in modo sensuale, ma vi assicuro non siamo andati mai oltre. Sembrava che avesse capito, ma poi è successa una cosa che non mi è piaciuta“. Attilio Romita entra nel merito dell’episodio del biglietto al GF Vip: “Quando Sarah ha detto in trasmissione che le avevo lasciato un bigliettino nel beauty prima di andare via dalla Casa. Ero senza parole. È una notizia falsa, perché quel bigliettino che lei mostrava davanti a tutti non era nient’altro che l’etichetta che viene attaccata alle magliette. Nessun messaggio intimo. Per questo, le ho risposto in maniera sgarbata, lo ammetto, dicendole che l’unica cosa che poteva fare erano i balletti e canticchiare.”

Ramadan inizia oggi/ In Libia sarà vietato anche bere il caffè durante il giorno

Attilio Romita e Mimma Fusco si sposano: “Fra otto mesi convoleremo a nozze”

Attilio Romita ha archiviato, dunque, la parentesi di Sarah Altobello e del Grande Fratello Vip 2022 riuscendo a riconquistare la sua compagna. Ai microfoni di Novella 2000, il giornalista ha parlato dell’amore che lo lega a Mimma Fusco da otto anni: “Tra Mimma e me c’è un rapporto molto intenso. Ormai siamo insieme da otto anni e oltre a questa parentesi televisiva non ci sono mai stati grossi problemi. Ovviamente adesso Mimma ha bisogno di tempo per scrollarsi di dosso tutto questo caos causato dal GF Vip.”

"Arresto di Putin? Non ha senso"/ Zagrebelsky: "Così il conflitto si inasprisce"

L’ex gieffino poi svela la data delle nozze con la Mimmuzza: “Il matrimonio sarebbe previsto tra otto mesi. Mi piacerebbe avere Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese come testimoni, mentre Mimmuzza vorrebbe Alfonso Signorini. Pare che abbia accettato la proposta, ne saremmo felicissimi“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA