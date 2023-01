Attilio Romita contro Wilma “Boccaccia avvelenata”/ “Prima mi fa doni d’amicizia poi dice che sono una merd*”

Attilio Romita, sfogo contro Wilma Goich al Grande Fratello Vip: “Va a raccontare di me che sono…”

Attilio Romita è finito nel mirino di alcuni compagni del Grande Fratello Vip dopo aver pubblicamente difeso Dana Saber. L’essersi schierato dalla sua parte avrebbe sollevato dunque molti malumori, uno tra tutti quello di Wilma Goich. Secondo Attilio quella che credeva essere una sua amica avrebbe invece parlato male di lui e anche con parole pesanti che tirano in ballo la situazione con la sua compagna Mimma Fusco.

In confessionale Attilio si è quindi sfogato sulla Goich, dichiarando: “La signora Wilma, la quale ha problemi in cui mi regala braccialetti di valore in segno di grande amicizia e passione, poi va a raccontare che io sono una m*rda che pur di stare qua dentro in maniera ossessiva sono stato disposto a rovinare la mia vita facendomi lasciare dalla mia compagna!”

Attilio Romita attacca Wilma Goich: “Boccaccia avvelenata!”

Lo sfogo di Attilio Romita continua poi in veranda con Davide Donadei, a cui racconta: “La stessa persona che mi ha riferito questo passaggio mi ha detto ‘non amareggiarti perché Wilma ha parlato male di tutti’.” Per il giornalista il comportamento della Goich è dunque inaccettabile: “Questa signora ha dei momenti in cui i salti d’umore diventano pericolosissimi. – ha tuonato, dicendosi infine preoccupato per ciò che potrà ora accadere nella Casa – Io ora devo stare lì a pensare a come fare a fermare una boccaccia avvelenata che dice di me queste cose? Ma che ho fatto e a chi? Cosa vogliono da me?”

