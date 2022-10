Attilio Romita deluso da Charlie Gnocchi/ “Mi ha dato della mer*a umana e…”

Attilio Romita amareggiato dal comportamento di Charlie Gnocchi

Attilio Romita deluso dal comportamento di Charlie Gnocchi. Il concorrente del Grande Fratello Vip si confida con Antonella Fiordelisi e ammette di essere rimasto deluso dal comportamento di Charlie. Attilio Romita ha spiegato ad Antonella: “Ho detto a Charlie che le discussioni che fanno sulla spesa sono surreali. Basterebbe che uno su delega degli altri si assumesse la responsabilità di fare la spesa e poi se non funziona ho consigliato di cambiare la persona delegata”. Antonella Fiordelisi gli chiede allora cosa abbiano detto gli altri riguardo questo suo consiglio e Attilio rivela che Charlie ha usato con lui una parola poco carina dandogli della mer*a umana. Antonella Fiordelisi rimane sconvolta da quanto accaduto e dice: “Charlie mi è simpatico ma ha i suoi modi bizzarri. Secondo me ha esagerato nei tuoi confronti e tu hai avuto carattere nel non rispondergli”.

Secondo Attilio, il comportamento di Charlie Gnocchi era del tutto fuori luogo anche se riconosce l’importanza del concorrente ai fini del programma: “Se la sta giocando bene tanto che una volta è immune, un’altra volta non è nominato”. Antonella Fiordelisi si sofferma però su un fatto particolare. Secondo lei di Attilio finora non si è detto molto nelle varie puntate e questo potrebbe giocare in modo negativo però poi lo rassicura: “Alfonso non ti sta trascurando. Sono convinta che nelle prossime puntate si palerà anche di te”.

Attilio Romita e Elenoire Ferruzzi hanno un trascorso insieme? La Ferruzzi ha rivelato nella casa del grande Fratello Vip di avere avuto una conoscenza pregressa con Romita. Elenoire ha deciso di mandare in nomination nella scorsa puntata Attilio Romita e spiegando la motivazione ha dichiarato: “Nomino Attilio per via di quel suono urticante che produce tutte le mattine camminando con quelle ciabatte. Non sopporto quel tallone che sbatte in quel modo. È terribile. Se gli uomini fanno lo stesso rumore quando si alzano dal letto a casa mia? No, vanno via prima. Appena si finisce di fare quello che bisogna fare, via immediatamente, vestire e via subito perché non ho voglia nemmeno di sporcare il parquet”.

Alfonso Signorini ha punzecchiato Elenoire cercando di capire dove avesse conosciuto Romita. La Ferruzzi ha spiegato: “Ci siamo conosciuti a un evento a Milano. Tra l’altro non ho mai parlato di questa cosa con lui, ma avrò modo di parlarne”. Il conduttore le ha chiesto se lui l’abbia riconosciuta ma Elenoire spiega: “No, per me no, io ero molto diversa e poi è successo un po’ di anni fa”. Cosa sarà successo tra Attilio Romita e Elenoire Ferruzzi? Il pubblico è curioso di saperne qualcosa di più.











