GF Vip, “Attilio Romita ha scoreggiat*, diretta interrotta”/ Concorrente nel mirino del web

Grande Fratello Vip 2022, diretta interrotta: Attilio Romita nel mirino del web

La temporanea interruzione della diretta h24 del Grande Fratello Vip 2022 delle scorse ore ha scatenato il caso sul web, tra ironia e mistero. Il programma ha fatto sapere, attraverso un comunicato diffuso sui propri canali social, che la causa è stata un guasto tecnico. Sia sul sito del reality sia sul canale 55 Mediaset Extra, dove viene trasmessa la diretta h24, è comparso il logo del programma e le immagini sono state oscurate. E, in quelle concitate ore in cui tutti si chiedevano il motivo, su Twitter in molti hanno avanzato ironiche ma improbabili ipotesi.

Molti telespettatori, in particolare, hanno postato video e messaggi riferiti ad Attilio Romita, divenuto negli ultimi giorni nome popolare sulla piattaforma per via di alcune sue uscite. L’ex mezzobusto del Tg1 non solo ha sparato a zero sulla Regina Elisabetta e la famiglia reale, ma ha anche rivolto parole poco ragguardevoli nei confronti dell’ex gieffino Giucas Casella. Ora Romita è di nuovo al centro delle attenzioni e in molti, ironicamente, gli attribuiscono la “causa” dell’interruzione della diretta h24.

Attilio Romita scatena l’ironia su Twitter dopo il guasto tecnico della diretta h24

Su Twitter le rivelazioni scottanti e senza mezze misure di Attilio Romita al Grande Fratello Vip 2022 tornano in primo piano. E un utente ironicamente scrive: “7 ore di problemi tecnici nemmeno a Tele Barbagianni si sono visti. Cosa ci nascondete? quali segreti sta rivelando Attilio Romita che ci tenete nascosti?“. Inoltre nelle ultime ore sta circolando un video in cui si vede l’ex conduttore del Tg1 chiacchierare a letto con Luca Salatino e Charlie Gnocchi. E, nel pieno della conversazione, lo si sente emettere un rumoroso peto.

Quanto basta per scatenare il sarcasmo del web, che attribuisce a questo fatto l’improvvisa interruzione della diretta: “NOTIZIA FLASH: La nube tossica emanata da Attilio Romita ha interrotto la diretta provocando un problema tecnico“. Segue a ruota un altro simile commento: “La diretta è interrotta perché Attilio Romita ha scoreggiato“. Anche stavolta l’ex conduttore del Tg1 ha fatto centro, conquistando l’attenzione del web e guadagnandosi ironici commenti sui social: a sua insaputa sta infatti diventando uno dei concorrenti più virali del Grande Fratello Vip 2022.

7 ore di problemi tecnici nemmeno a Tele Barbagianni si sono visti. Cosa ci nascondete? quali segreti sta rivelando Attilio Romita che ci tenete nascosti? #GFVIP — Marco (@Marcoepoinumeri) October 5, 2022

🚨🚨🚨NOTIZIA FLASH🚨🚨🚨 La nube tossica emanata da Attilio Romita ha interrotto la diretta provocando un problema tecnico #gfvip https://t.co/ouvom3nmmd — annam (@ynnastories) October 5, 2022

La diretta è interrotta perché Attilio Romita ha scoreggiato #gfvip — Lo Spietato (@L0Spietato) October 5, 2022













