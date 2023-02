Attilio Romita diffidato dalla famiglia Tavassi/ Signorini avverte: “Evita di usare espressioni forti al GF”

Attilio Romita diffidato dalla famiglia di Edoardo Tavassi: l’annuncio al GF Vip

Alfonso Signorini apre l’argomento Attilio Romita nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 9 febbraio 2023 con particolare riferimento all’espressione forte detta nei confronti di Edoardo Tavassi, Donnamaria e il loro ‘gruppo’, definito “organizzazione mafiosa”. Espressione che è lo stesso Signorini in diretta a criticare: “Tirare in ballo lo squadrismo o le associazioni mafiose per questo gioco mi sembra un po’ fuori luogo, siamo comunque in un gioco!”

Attilio Romita "Organizzazione mafiosa su televoto"/ Sonia vs Tavassi "Perché neghi?"

Alla ramanzina di Signorini segue poi il chiarimento di quest’ultimo ad Attilio Romita: “Non ci sarà squalifica, come abbiamo chiarito, però devo dirti che la famiglia di Tavassi ha mandato una diffida per cui tu devi evitare di utilizzare espressioni forti come quelle di cui abbiamo appena parlato!” “Senz’altro! Io telefonerò alla mamma di Tavassi, le spiegherò che ero molto nervoso e ho sbagliato termini”, è la replica conciliante sul finale di Attilio.

