Grande Fratello Vip 2022, 32a puntata/ Diretta e nomination: sorpresa per la Murgia

Grande Fratello Vip 2022: anticipazioni e diretta 32esima puntata

Oggi, giovedì 9 febbraio, in prima serata, canale 5 trasmette la 32esima puntata del Grande Fratello Vip 2022. Nonostante la forte concorrenza del Festival di Sanremo 2023, Alfonso Signorini, con le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti e la rappresentante del sentiment dei social ovvero Giulia Salemi, non si ferma e torna con il doppio appuntamento settimanale con la settima edizione del reality show che farà compagnia ai telespettatori fino alla finalissima di aprile. Tanti gli argomenti che saranno affrontati nel corso della serata durante la quale non ci sarà alcuna eliminazione.

Al televoto ci sono Attilio Romita, Antonino Spinalbese, Edoardo Donnamaria, Luca Onestini e Sarah Altobello. Tra i cinque, il meno votato dal pubblico finirà nuovamente al televoto e sarà a rischio eliminazione insieme a Nikita Pelizon, mandata al televoto direttamente da Alberto De Pisis, il preferito del pubblico della scorsa puntata e ai nominati di questa sera. La nuova eliminazione definitiva ci sarà nel corso della puntata di lunedì 13 febbraio.

Il processo ad Attilio Romita

Attilio Romita protagonista di un processo nel corso della 32esima puntata del Grande Fratello Vip 2022. Nella scorsa puntata, Sonia Bruganelli ha accusato Micol Incorvaia, Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi di essersi accordati sulle nomination e di far parte di un gruppo capeggiato da Tavassi. Le parole della Bruganelli sono rimaste impresse nella mente di Attilio Romita che, finito al televoto, non ha nascosto il proprio malumore nei confronti di Tavassi. Il giornalista, sfogandosi con Nikita Pelizon, ha utilizzato parole fortissime che hanno diviso l’opinione pubblica. Questa sera, Romita sarà al centro di un confronto con gli altri concorrenti, in particolare, con Tavassi.

Spazio, poi, ad un momento piacevole per Nicole Murgia che, dopo aver festeggiato il compleanno del figlio, questa sera, riceverà una piacevole sorpresa. Arriverà qualcuno di importante per incontrarla?

La presenza degli ex

L’arrivo nella casa di Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini, Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro e Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon, ha rotto gli equilibri. L’arrivo di Martina ha allontanato Oriana e Daniele che non si sono più parlati mentre Nikita, sfogandosi con Antonella Fiordelisi, ha ammesso di essere turbata dalla presenza dell’ex fidanzato. Chi, invece, sta vivendo benissimo la presenza dell’ex fidanzata è Luca Onestini e c’è chi è convinto che potrebbe esserci un ritorno di fiamma con Ivana.

Nel corso della serata, inoltre, potrebbe esserci un altro momento dedicato ad Antonella Fiordelisi, sempre più isolata dagli altri concorrenti. Tavassi, d’accordo con Micol, Oriana, Nicole e Giaele, ha deciso di non rivolgerle più parola e di non salutarla neanche. Nell’esprimere tale pensiero ad Antonella, i toni si sono alzati ed Edoardo Donnamaria, fidanzato di Antonella, ha difeso quest’ultima facendo notare agli amici l’atteggiamento sbagliato che hanno avuto nel ridere mentre Tavassi inveiva contro di lei. Tanti, dunque, gli argomenti che saranno affrontati nel corso della nuova puntata del reality, visibile in diretta televisiva a partire dalle 21.30 su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.

