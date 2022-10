Attilio Romita/ Il giornalista al GF VIP 7 contro Charlie Gnocchi e Luca Salatino

Attilio Romita scontro con Charlie Gnocchi al GF VIP 7

Attilio Romita al Grande Fratello Vip 2022 si è scontrato con Charlie Gnocchi. Il motivo? La lista della spesa. Tutto è iniziato quando Wilma Goich ha consigliato ai vipponi di stilare la spesa delle settimana tenendo conto anche di allergie e intolleranze. Il giornalista allora interviene dicendo: “siccome vi ho sentiti perché stavo là per ascoltare… Siete surreali quando fate la spesa”. Le parole del mezzobusto del tg1 non sono piaciute a Charlie Gnocchi che l’ha ripreso dicendo: ” allora vieni te. Vieni tu! E allora taci. Ma siamo surreali, cosa vuol dire, siamo surreali? È un’offesa. Ma dai, ma falla tu invece. Surreale è un’offesa, noi non siamo surreali”.

Charlie Gnocchi furioso con Attilio Romita al GF Vip: "Sei una merd* vivente"/ "Fai tanto l'intellettuale…"

Il giornalista ha cercato di ripetere, ma il fratello del comico Gene Gnocchi ha replicato dicendo: “io lo conosco, perché io ho studiato il surrealismo di André Breton. È un movimento artistico e tu hai detto una cazzat*. Vuoi fare l’intellettuale e sei una merd* vivente. Ma vaffancul* che è meglio”.

Attilio Romita scoppia il caso, dall'attacco a Signorini a Giucas Casella/ Sarà eliminato?

Attilio Romita confronto con Luca Salatino

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022 Attilio Romita sta creando non poche dinamiche e discussioni. Recentemente ha ripreso Luca Saltino, l’ex tronista di Uomini e Donne. Il motivo? Naturalmente la spesa, ma a far chiarezza è stato proprio Luca che ha raccontato come funzionano le cose in cucina. Le parole del romano non sono state interpretate benissimo dal giornalista che è intervenuto dicendo: “non capisco cosa c’entri il lavapiatti nella spesa” – il dubbio di Romita che ha scaldato Salatino – “Ma tu ci sei mai entrato in una cucina? Lo sai come funziona? Te pensi di sapere tutto solo perché hai più esperienza, nel mio settore ne ho di più io. Ti ascolto quando parli, ma sei permaloso se mi rispondi in un certo modo”

GFvip, scatta il bacio Attilio Romita e Amaurys Perez/Web all'attacco: "Carriera di giornalista bruciata"

Che dire: Romita continua a regalare tantissimi momenti di confronto e scontro che sono il pane quotidiano della casa del GF VIP 7.











© RIPRODUZIONE RISERVATA