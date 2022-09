Attilio Romita scoppia il caso, dall’attacco a Signorini a Giucas Casella/ Sarà eliminato?

Attilio Romita polemizza al Grande Fratello Vip 2022

Attilio Romita al Grande Fratello Vip 2022 sbotta contro gli autori e il conduttore Alfonso Signorini. Cosa è successo? Il mezzo busto del TG1 si è sentito escluso durante la seconda diretta del reality show di Canale 5 e dopo la puntata si è confidato con gli amici e coinquilini dicendo: “Alfonso non mi ha fatto dire nemmeno una parola, come se non esistessi”. Poco dopo il giornalista ha rivelato a Charlie Gnocchi: “non ho ricevuto nemmeno il contratto firmato”. Le parole del giornalista lasciano trasparire una certa delusione visto che si sente quasi non calcolato dalla produzione, dagli autori e dallo stesso conduttore a tal punto da non comprendere il motivo della sua presenza nella casa di Cinecittà.

“Non so che ca**o vuole da me, se poi deve trattarmi in questo modo” – ha aggiunto parlando proprio di Alfonso Signorini dicendo -. “l’anno scorso mandavano in onda uno che faceva l’iguana. Se mi chiamano col ca**o che vado in confessionale”.

Non solo, Attilio Romita nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ha puntato il dito anche contro un ex vippone. Si tratta di Giucas Casella, il mago paragnosta che lo scorso anno è stato uno dei vipponi più amati della casa. “C’era Giucas Casella, la scorsa edizione, che faceva la doccia con due ragazze che gli si strusciavano addosso. E c’era lui che allungava le mani su queste due ragazze. ma la cosa è andata avanti per un quarto d’ora. Guarda, è stata una cosa molto viscida e brutta. Vedere questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle. La scena è stata proprio terribile” – ha detto il giornalista a Sara Manfuso.

Le parole del giornalista sono arrivate forte e chiare a Giucas Casella che ha prontamente sui social dicendo: “il Bue che dice cornuto all asino…MAI mancato di rispetto a una donna in tutta la mia vita. La malizia e la cattiveria gratuita sta’ negli occhi di chi guarda . Divertiti Attilio Romita”.

