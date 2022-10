Attilio Romita/ Il giornalista è maga Lucciola: “sono una fatina e porto felicità”

Attilio Romita si traveste al Grande Fratello Vip 2022

Attilio Romita è tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 2022. Il mezzo busto del TG1, settimana dopo settimana, sta conquistando il pubblico del reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Dopo una serie di dichiarazioni non proprio edificanti dapprima sulla Regina Elisabetta II e sulla Corona Inglese, il giornalista del Tg1 in questi giorni ha fatto uscire un lato assolutamente inedito del suo carattere proponendosi nell’inedita veste di maga Lucciola. Proprio così, Romita si è presentato ai coinquilini della casa travestito da fatina facendo divertire tutti gli amici, ma anche il pubblico da casa e dei social.

GF Vip, "Attilio Romita ha scoreggiat*, diretta interrotta"/ Concorrente nel mirino del web

“Sono una fatina, mi dicono tutti molto carina e vi porto felicità!”. Esordisce così il giornalista presentando il personaggio della maga Lucciola ai compagni d’avventura. Un momento davvero esilarante che tanto ha fatto sorridere i vipponi nella casa del Grande Fratello Vip, ma anche il pubblico da casa. Il giornalista è riuscito a “travestirsi” da maga Lucciola grazie al supporto e aiuto di Pamela Prati, Carolina Marconi e Charlie Gnocchi.

Attilio Romita/ Il giornalista al GF VIP 7 contro Charlie Gnocchi e Luca Salatino

Attilio Romita contro Alfonso Signorini al GF VIP 7

Non solo, la fatina maga Lucciola per Attilio Romita che sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip non è mai passato inosservato. Poche puntate fa, infatti, il giornalista ha avuto da ridire sul comportamento di Alfonso Signorini reo di non averlo considerato durante una diretta. Il mezzo busto del Tg1 non ha digerito molto la cosa lamentandosi sia durante la diretta del reality show che subito dopo lasciandosi andare a commenti che sono stati amplificati poi dai social. “Alfonso non mi ha fatto dire nemmeno una parola, come se non esistessi”– ha detto Romita sfogandosi con Charlie Gnocchi – “non ho ricevuto nemmeno il contratto firmato. Non riesco a capire, ha insistito con me. Non so che ca**o vuole da me. Per poi trattarmi in questo modo”.

Charlie Gnocchi furioso con Attilio Romita al GF Vip: "Sei una merd* vivente"/ "Fai tanto l'intellettuale…"

Non solo, Romita ha anche minacciato di non voler presentarsi in confessionale: “l’anno scorso mandavano in onda uno che faceva l’iguana. Se mi chiamano col ca**o che vado in confessionale”. Alla fine tutto è rientrato con il giornalista che è tornato sui suoi passi regalando momenti di grande divertimento nella casa del GF VIP!











© RIPRODUZIONE RISERVATA