GF Vip, Attilio Romita asfalta Giucas Casella “vecchio bavoso”/ “Una cosa viscida…”

Grande Fratello Vip 2022, Attilio Romita contro Giucas Casella: “Vecchio bavoso“

Al Grande Fratello Vip 2022 a prendersi la scena in queste ultime ore è stato Attilio Romita. Nel corso di una chiacchierata con Sara Manfuso nel giardino della Casa, l’ex conduttore del Tg1 ha infatti ricordato una particolare scena riferita alla scorsa edizione del reality. Il riferimento è alla doccia che Giucas Casella aveva fatto assieme a Delia Duran e Lulù Selassié, tra risate e “tocchi proibiti” che non sono affatto piaciuti al neo-concorrente. Il quale spara a zero contro il popolare illusionista televisivo.

“Giucas Casella la scorsa edizione faceva la doccia con due ragazze che gli sculettavano addosso, lui che allungava le mani per un quarto d’ora. Una cosa viscida, brutta” ha spiegato Romita. Il Vippone non si è risparmiato e ha sparato a zero contro il paragnosta: “Questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle“.

Attilio Romita contro la Royal Family e Giucas Casella: i commenti su Twitter

Le confessioni notturne tra Attilio Romita e Sara Manfuso al Grande Fratello Vip 2022 hanno subito scatenato le reazioni social del pubblico, che su Twitter hanno principalmente dato ragione all’ex mezzobusto della Rai. “Giucas casella un vecchio bavoso” io sono ufficialmente un attilio romita stan account” scrive un utente. “Attilio Romita odiava Giucas Casella più di me, già per questo merita tutta la mia stima” scrive un altro. E c’è chi apprezza le travolgenti dichiarazioni del Vippone anche su un altra discussa tematica: la morte della Regina Elisabetta II.

L’ex conduttore del Tg, durante alcune confidenze in Casa, aveva infatti sparato a zero contro la Royal family. “Come si può avere rispetto, stima e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stupratori, organizzatori di orge…?” le sue parole, presto censurate dalla regia del Grande Fratello Vip 2022 che ha subito cambiato inquadratura. Un utente di Twitter scherza su queste ultime sue esternazioni, che l’hanno di fatto reso uno dei personaggi del reality più chiacchierati e commentati delle ultime ore: “attilio romita stanotte rapito dagli emissari di carlo d’inghilterra, giucas casella e gli altri su cui ha scelto di dire la dura verità“.

“giucas casella un vecchio bavoso”io sono ufficialmente un attilio romita stan account pic.twitter.com/Xf7GiJoUnL — alice🦦 (@fontanaalicee) September 21, 2022

Attilio Romita odiava Giucas Casella più di me, già per questo merita tutta la mia stima ❤️ — cristian 40 (@mariahshoney_) September 21, 2022

attilio romita stanotte rapito dagli emissari di carlo d’inghilterra, giucas casella e gli altri su cui ha scelto di dire la dura verità#gfvip — ale🌩 (@_thatsale_) September 21, 2022













