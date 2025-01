Attilio Russo, chi è il marito di Rossella Erra? 25 anni di vita insieme ed una figlia: Beatrice

Dal 2020 Erra è una dei tribuni del popolo di Ballando con le stelle dove non ha paura di dire apertamente quello che pensa di concorrenti e ballerini anche andando contro i giudici. Oggi sarà tra gli ospiti di Caterina Balivo a La volta buona dove parlerà della sua esperienza nello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci ma anche delle sua vita privata. È noto infatti che il marito di Rossella Erra è Attilio Russo ed i due hanno una figlia, Beatrice, di 18 anni. Scopriamo qualcosa in più sull’uomo.

Maria Di Stolfo, chi è la compagna di Simone Di Pasquale/ "Pronti a matrimonio e altri figli dopo Gabriele"

Attilio Russo, marito di Rossella è estraneo al mondo dello spettacolo, è un ufficiale delle forze armate. In molte interviste Rossella ha raccontato il primo romantico incontro con il suo futuro compagno di vita. Si sono conosciuti in Sardegna circa 25 anni fa, si sono innamorati e non si sono più lasciati. Sin da subito avrebbero voluto allargare la famiglia ma ciò non è stato possibile. I figli non sono arrivati subito e la coppia era disposta a ricorrere alla fecondazione assistita. Tuttavia ì, quando già avevano perso le speranze è arrivata Beatrice Maria Francesca, la figlia di Rossella Erra che oggi ha 18 anni e che la giurata popolare di Ballando ha definito ‘un miracolo.’

Chi è Patrizia Vacondio, moglie di Nek: la figlia Beatrice e il periodo di crisi/ “La famiglia è tutto…”

Attilio Russo, marito di Rossella Erra, e la dedica in diretta tv: “Ecco perché mi sono innamorato di te”

Sempre lontano dalla popolarità e dalle telecamere, Attilio Russo, marito Rossella Erra, ha rotto la sua riservatezza facendole un sorpresa un paio d’anni fa nel programma di Mia Ceran, Nei tuoi panni. L’uomo, in quell’occasione, per la moglie aveva speso parole al miele dopo averla definita ‘energia pura ed emblema della solarità’ ha aggiunto cosa lo ha fatto innamorare di lei, il suo sorriso e la sua positività, concludendo che sarà sempre al suo fianco perché sono una vera e propria squadra e possono contare entrambi l’uno per l’altro e così può fare la loro figlia Beatrice.