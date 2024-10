Attilio Russo, chi è il marito di Rossella Erra: il matrimonio e la figlia Beatrice

Rossella Erra è ormai dal 2020 la giudice popolare di Ballando con le stelle, presenza fissa nello studio del dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, e negli anni è diventata anche un noto personaggio televisivo spesso ricorrente nei salotti del piccolo schermo come ospite e opinionista. Ma, oltre alla carriera, che cosa sappiamo della sua vita privata? Sebbene sia spesso restia a parlare della sua sfera sentimentale, sappiamo che è sposata da tanti anni con il marito Attilio Russo, un ufficiale dell’Esercito.

Oltre al matrimonio, Rossella Erra e il marito Attilio Russo hanno anche vissuto la gioia di diventare genitori: dalla loro storia d’amore, infatti, è nata una figlia di nome Beatrice. “Ha fatto 18 anni da poco, poi quando fanno 18 anni questi figli ti sfuggono. È la cosa peggiore, è indifferente alla mamma poi però mi chiede i video di tutti quanti…“, aveva raccontato la giudice popolare di Ballando in un’intervista rilasciata a I Fatti Vostri nel gennaio 2023.

Attilio Russo, la dolcissima dedica a Rossella Erra a Nei tuoi panni

Rossella Erra e il marito Attilio Russo sono sposati da tanti anni e il loro amore si è fatto sempre più importante. Una dolcissima testimonianza del loro legame è arrivata lo scorso anno quando, durante un’ospitata nel programma Nei tuoi panni, la giudice popolare di Ballando con le stelle è stata sorpresa da una romantica lettera da parte del marito nel giorno di San Valentino. “Da 22 anni siamo una squadra, sempre fianco a fianco e sempre presenti l’uno per l’altra”, le parole dell’uomo.

“Forse per qualcuno sei eccessiva, chiassosa e troppo colorata, per me invece sei pura energia e non riesco ad immaginare le giornate senza la tua solarità“, ha proseguito, ringraziando poi il palcoscenico televisivo per averla fatta rinascere da un periodo complicato: “Alla televisione devo dire grazie perché ti ha tirato fuori da un momento buio, in cui avevi perso fiducia in te stessa e nella vita, grazie perché ti ha fatto rinascere e tornare ad essere la Rossella che quell’estate in Sardegna mi ha fatto perdere la testa, grazie perché ti ha fatto vivere momenti che non dimenticheremo mai, grazie perché ha riacceso sul tuo volto quel sorriso che mi fa innamorare di te ogni giorno. Sono e sarò sempre il tuo primo fan e ti amo oggi, più del primo giorno”.

